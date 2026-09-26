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صدور حکم قطعی برای مدیران هلدینگ خلیج فارس

دیوان محاسبات کشور با رد درخواست اعاده دادرسی عبدالعلی علی‌عسگری و محمد شریعتمداری، حکم یک سال انفصال موقت آنان از خدمات دولتی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۵۸
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1819 بازدید
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۷
هلدینگ خلیج فارس

به گزارش تابناک،  دیوان محاسبات کشور با رد تقاضای اعاده دادرسی، حکم محکومیت عبدالعلی علی‌عسگری و محمد شریعتمداری، مدیران عامل پیشین و فعلی هلدینگ خلیج‌فارس، مبنی بر «یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی» را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرد.

شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور با صدور رأی قطعی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، به پرونده اعاده دادرسی مدیران‌عامل پیشین و فعلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس پایان داد.

این پرونده که با شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ در دیوان محاسبات ثبت شده است، به اعتراض «عبدالعلی علی‌عسگری» و «محمد شریعتمداری» نسبت به رأی پیشین هیئت دوم مستشاری اختصاص داشت. 

 در حکم اولیه، این ۲ مدیر به دلیل تخلفات اداری، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده بودند.

این حکم درپی تخلفات اداری صادر شده است.

منبع: میزان

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دیوان محاسبات هلدینگ خلیج فارس صدور حکم انفصال از خدمت علی عسگری محمد شریعتمداری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
4
پاسخ
همین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
2
پاسخ
آقای شریعت مداری که هنوز مدیر عامل هستش !!!!
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
4
پاسخ
تاجر نیا چی؟؟ یک دندان پزشک در هلدینگ پتروشیمی دنبال چیست؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
1
پاسخ
طرف دهها میلیارد حقوق و پاداش مزایا گرفته بعد آقایان زحمت کشیدن حکم انفصال زدن
پاسخ ها
احد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
ای بابا سال دیگه با مسولیت بهتری باز میگردند
احد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
خوب یکسال برای رفع خستگی و آمادگی برای مسولیت بعدی لازم داشتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
1
پاسخ
اخی چقد سنگین . کلی خلاف کنی اخرش فقط یه سال تعلیق. چقد سنگین
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