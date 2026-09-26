صدور حکم قطعی برای مدیران هلدینگ خلیج فارس
دیوان محاسبات کشور با رد درخواست اعاده دادرسی عبدالعلی علیعسگری و محمد شریعتمداری، حکم یک سال انفصال موقت آنان از خدمات دولتی را قطعی و لازمالاجرا اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۵۸| |
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به گزارش تابناک، دیوان محاسبات کشور با رد تقاضای اعاده دادرسی، حکم محکومیت عبدالعلی علیعسگری و محمد شریعتمداری، مدیران عامل پیشین و فعلی هلدینگ خلیجفارس، مبنی بر «یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی» را قطعی و لازمالاجرا اعلام کرد.
شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور با صدور رأی قطعی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، به پرونده اعاده دادرسی مدیرانعامل پیشین و فعلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس پایان داد.
این پرونده که با شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ در دیوان محاسبات ثبت شده است، به اعتراض «عبدالعلی علیعسگری» و «محمد شریعتمداری» نسبت به رأی پیشین هیئت دوم مستشاری اختصاص داشت.
در حکم اولیه، این ۲ مدیر به دلیل تخلفات اداری، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده بودند.
این حکم درپی تخلفات اداری صادر شده است.
منبع: میزان
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
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انتشار یافته: ۷
طرف دهها میلیارد حقوق و پاداش مزایا گرفته بعد آقایان زحمت کشیدن حکم انفصال زدن
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احد| |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
احد| |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
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