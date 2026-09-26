قیمت جهانی نفت اعلام شد

بهای نفت در واکنش به کاهش تنش‌ها و تحولات در خاورمیانه با کاهش 2 دلاری به 104 دلار و 32 سنت رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت در معاملات روز جمعه حدود 2 درصد کاهش یافت؛ افزایش امیدواری‌ها نسبت به برقراری آتش‌بس میان آمریکا و ایران و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی آمریکا، فشار نزولی بر بازار وارد کرد. این در حالی است که معامله‌گران نسبت به افزایش حملات نیروهای انصارالله به عربستان سعودی و احتمال اختلال در عرضه نفت این تولیدکننده بزرگ نگران بودند.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 2 دلار و 28 سنت معادل 2.1 درصد کاهش به 104 دلار و 32 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 2 دلار و 20 سنت معادل 2.3 درصد کاهش، در سطح 92 دلار و 41 سنت در هر بشکه بسته شد.

با این حال، برنت در مجموع در هفته جاری کمتر از یک درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت وست تگزاس حدود 8 درصد کاهش داشت.

منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردند مذاکره‌کنندگان آمریکا و ایران در نیویورک در حال بررسی مسیری مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند که بر اساس آن، تهران تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را از سر خواهد گرفت و واشنگتن نیز محاصره اقتصادی ایران را لغو خواهد کرد.

تحلیلگران مؤسسه مشاوره انرژی ریتربوش اند آسوشیتس در یادداشتی اعلام کردند: «بازار نفت بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا معامله‌گران همچنان احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا را ارزیابی می‌کنند و همزمان، گمانه‌زنی‌ها درباره پیشرفت دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، به فروش امروز دامن زده است.»

گمانه‌زنی‌ها در واشنگتن درباره احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل، فاصله قیمتی میان معاملات آتی نفت آمریکا و شاخص جهانی برنت را افزایش داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار انتظار دارد پالایشگاه‌های آمریکایی در صورت باقی ماندن تولید گازوئیل در داخل آمریکا ، نفت خام کمتری پالایش کنند.

بر اساس داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها از سوی شرکت کپلر که روز جمعه منتشر شد، میزان انتقال نفت خام از طریق تنگه هرمز در هفته منتهی به 20 سپتامبر به 33.7 میلیون بشکه در روز رسید که تقریباً در همان سطح هفته قبل قرار داشت این در حالی است که پیش از آغاز جنگ ایران، حدود 20 درصد از عرضه نفت جهان از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شد.

هرگونه توافق برای کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین می‌تواند به رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضا برای انرژی منجر شود.

منبع: تسنیم