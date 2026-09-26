En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت جهانی نفت اعلام شد

بهای نفت در واکنش به کاهش تنش‌ها و تحولات در خاورمیانه با کاهش 2 دلاری به 104 دلار و 32 سنت رسید.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۵۴
| |
1421 بازدید
قیمت نفت

 به گزارش تابناک؛ قیمت نفت در معاملات روز جمعه حدود 2 درصد کاهش یافت؛ افزایش امیدواری‌ها نسبت به برقراری آتش‌بس میان آمریکا و ایران و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی آمریکا، فشار نزولی بر بازار وارد کرد. این در حالی است که معامله‌گران نسبت به افزایش حملات نیروهای انصارالله به عربستان سعودی و احتمال اختلال در عرضه نفت این تولیدکننده بزرگ نگران بودند.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 2 دلار و 28 سنت معادل 2.1 درصد کاهش به 104 دلار و 32 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا  نیز با 2 دلار و 20 سنت معادل 2.3 درصد کاهش، در سطح 92 دلار و 41 سنت در هر بشکه بسته شد.

با این حال، برنت در مجموع در  هفته  جاری کمتر از یک درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت وست تگزاس حدود 8 درصد کاهش داشت.

منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردند مذاکره‌کنندگان آمریکا و ایران در نیویورک در حال بررسی مسیری مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند که بر اساس آن، تهران تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را از سر خواهد گرفت و واشنگتن نیز محاصره اقتصادی ایران را لغو خواهد کرد.

تحلیلگران مؤسسه مشاوره انرژی ریتربوش اند آسوشیتس در یادداشتی اعلام کردند: «بازار نفت بار دیگر تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا معامله‌گران همچنان احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا را ارزیابی می‌کنند و همزمان، گمانه‌زنی‌ها درباره پیشرفت دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، به فروش امروز دامن زده است.»

گمانه‌زنی‌ها در واشنگتن درباره احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل، فاصله قیمتی میان معاملات آتی نفت آمریکا و شاخص جهانی برنت را افزایش داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار انتظار دارد پالایشگاه‌های آمریکایی در صورت باقی ماندن تولید گازوئیل در داخل آمریکا ، نفت خام کمتری پالایش کنند.

بر اساس داده‌های اولیه ردیابی کشتی‌ها از سوی شرکت کپلر که روز جمعه منتشر شد، میزان انتقال نفت خام از طریق تنگه هرمز در هفته منتهی به 20 سپتامبر به 33.7 میلیون بشکه در روز رسید که تقریباً در همان سطح هفته قبل قرار داشت این در حالی است که پیش از آغاز جنگ ایران، حدود 20 درصد از عرضه نفت جهان از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شد.

هرگونه توافق برای کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین می‌تواند به رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تقاضا برای انرژی منجر شود.
منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت نفت نفت جهانی قیمت نفت جهانی نفت برنت انرژی سوخت
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت نفت صعودی شد
قیمت نفت به اوج یک ماهه صعود کرد
قیمت نفت صعودی شد
آخرین قیمت نفت در بازار جهانی
نفت برنت باز هم سقوط کرد
قیمت نفت نزولی شد
قیمت جهانی نفت ۳ رقمی شد
قیمت نفت برنت اعلام شد
قیمت جهانی نفت افزایش یافت
بازگشت برنت به کانال ۹۰ دلار
قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود رسید
آخرین قیمت نفت خام اعلام شد
قیمت جهانی نفت پرواز کرد
قیمت نفت برنت صعودی شد
قیمت جهانی نفت رکورد زد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۹۳ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rB0
tabnak.ir/005rB0