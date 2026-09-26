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قیمت یورو و پوند امروز ۴ مهر؛ همسویی با دلار در مسیر افزایشی

قیمت لحظه‌ای یورو و پوند امروز در بازار آزاد تهران با شیب صعودی همراه بوده است؛ تغییراتی که همسو با رشد نرخ سایر ارز‌ها به ویژه دلار آمریکا رقم خورده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۵۳
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قیمت یورو و پوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بررسی‌های میدانی از کف بازار ارز تهران حاکی از آن است که قیمت خرید و فروش یورو در لحظه تنظیم این گزارش با رشد همراه بوده و به ترتیب در نرخ‌های ۲۶۵ هزار و ۲۰۰ تومان برای خرید و ۲۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش معامله می‌شود.

این جهش قیمتی در شرایطی رخ می‌دهد که فعالان بازار ارز، رشد قابل‌توجه این ارز اروپایی را نسبت به ماه گذشته به وضوح حس کرده‌اند؛ چرا که یورو در همین بازه زمانی در ماه پیش در محدوده ۲۳۵ هزار تومان نوسان داشت و حالا در کانال‌های قیمتی بالاتری جای گرفته است.

قیمت یورو و پوند امروز ۴ مهر؛ همسویی با دلار در مسیر افزایشی

قیمت پوند انگلیس در بازار تهران چقدر شد؟

در همین حال، پوند انگلیس نیز از این جریان صعودی عقب نمانده و بازار آزاد تهران را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر، قیمت خرید هر اسکناس پوند انگلیس به ۳۰۳ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت فروش آن به ۳۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

این در حالی است که پوند انگلیس نیز ماه گذشته در محدوده‌ قیمتی ۲۷۳ هزار تومان معامله می‌شد که نشان‌دهنده شیب تند صعودی برای این ارز در بازار غیررسمی است.

قیمت یورو و پوند امروز ۴ مهر؛ همسویی با دلار در مسیر افزایشی

نرخ حواله یورو و پوند در مرکز مبادله

در سوی دیگر و در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، وضعیت تا حدودی متفاوت است؛ جایی که متقاضیان حواله‌های رسمی ارزی شاهد نرخ‌های متفاوتی هستند. بر اساس آخرین اعلام، نرخ فروش حواله یورو با افزایش به رقم ۱۹۴ هزار و ۴۷۸ تومان رسیده است.

با این حال، پوند انگلیس در مرکز مبادله مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و نرخ فروش حواله آن به رقم ۲۲۵ هزار و ۹۹۸ تومان رسیده است که نشان از یک کاهش نرخ نسبی، برخلاف روند صعودی در بازار آزاد دارد. این تفاوت عملکرد میان بازار آزاد و مرکز مبادله، بار دیگر بر اهمیت تحلیل جریان‌های ارزی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازار ارز تاکید می‌کند.

 

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tabnak.ir/005rAz
tabnak.ir/005rAz