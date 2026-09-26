پیشبینی عجیب هواشناسی برای پاییز و زمستان!
به گزارش تابناک؛ بر اساس چشمانداز فصلی بارش و دمای کشور برای پاییز و زمستان ۱۴۰۵، در نیمه مهر تا نیمه آذر پاییز پربارش پیشبینی میشود، بهگونهای که بارشها در بیشتر نقاط بهویژه زاگرس و شمالغرب بیش از حد نرمال خواهد بود. دما نیز ۱ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال پیشبینی میشود.
در نیمه آذر تا نیمه دی تداوم بارش در نوار شمالی، البرز و زاگرس همچنان بیش از نرمال باقی میماند اما بارش در سایر مناطق به وضعیت نرمال برمیگردد.
همچنین در نیمه دی تا نیمه اسفند، تجربه زمستان گرم و کمبرف دور از انتظار نیست، در حالی که بارشها نرمال میشوند، افزایش دمای ۲ تا ۴ درجهای بهویژه طی بهمن و اسفند سهم برف را بهشدت کاهش میدهد.
«النینوی بیسابقه ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)» در تجربه این شرایط، محرک اقلیمی موثر است و شاخص مثبت ۲.۴۵ درجه سلسیوس آن منجر به تقویت شدید جت استریم جنوبی میشود.
در این باره احد وظیفه - رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور - تاکید کرده که اثر النینو بر بارش کشور به عوامل مختلفی از جمله زمانبندی رخداد، الگوهای جوی و شاخصهای اقلیمی وابسته است و نمیتوان وقوع این پدیده را بهتنهایی به معنای افزایش بارش در ایران دانست.
وی معتقد است که در فصل زمستان، بارشهای کشور ما بهطور کامل تحت تأثیر این پدیده نیست. باید بیشترین اثر را در پاییز در نظر بگیریم چراکه زمستان مناطق مرکزی کشور لزوماً از این شرایط تأثیر نمیپذیرند و چهبسا حتی با خشکسالی مواجه شویم بنابراین نباید النینو را مساوی با بارش در کشور در نظر گرفت.
وظیفه با اشاره به شرایط اقلیمی کشور میگوید: کشور ما در وضعیت حساسی قرار دارد و باید نسبت به این موضوع توجه ویژهای داشته باشیم. آخرین شرایط فصلی نیز برای ما اهمیت دارد و در صورتی که این شرایط خنثی شود، آثار آن متفاوت خواهد بود بنابراین باید محتاط باشیم چراکه گردش مرتبط با این پدیده میتواند نگرانکننده شود.
محمدرضا کاویانپور - رئیس مؤسسه تحقیقات آب - در کارگاه آموزشی دور پیوندها، سامانه های پیشبینی و هشدار درباره پدیده ال نینو، نیز با اشاره به تداوم تغییرات اقلیمی میگوید: اگر این تغییرات در سال جاری نیز ادامه داشته باشد، آثار آن در نقاط مختلف کره زمین متفاوت خواهد بود و میتواند پیامدهایی همچون خشکسالی، سیلاب، آتشسوزی و سایر مخاطرات را به دنبال داشته باشد.
پیشبینی بیهنجاریهای دمایی
بر اساس این پیشبینی از مهر تا آبان، در محدوده جغرافیایی شرق کرمان و شمال سیستان، بیهنجاری دما ۲+ تا ۳+ درجه پیشبینی شده است.
در دوره آبان تا آذر، در یکسوم غربی کشور، بیهنجاری دما نرمال تا ۱.۰۵+ درجه پیشبینی شده است.
برای دوره دی تا بهمن نیز در اغلب مناطق کشور، بیهنجاری دما ۱+ تا ۲+ درجه سانتیگراد میرود.
در نهایت، طی بهمن تا اسفند، در مناطق مرکزی و شرقی کشور، بیهنجاری دما ۲+ تا ۴+ درجه خواهد بود.
توصیههای هواشناسی
با توجه به شرایط جوی پیش رو، سازمان هواشناسی نسبت به مدیریت منابع آب و آبخیزداری تاکید و در این جهت بر ضرورت اجرای فوری پروژههای آبخیزداری در زاگرس و البرز جهت تغذیه آبخوانها و پایداری مسیرها تأکید میکند.
این سازمان به منظور پایداری شبکه انرژی، آمادگی برای نوسانات بار الکتریکی ناشی از دمای بالاتر از نرمال و بهینهسازی تولید در نیروگاههای برقآبی را توصیه میکند.
در حوزه کشاورزی نیز بر هوشمندی در کشاورزی پاییزه تاکید و در این جهت بهرهبرداری حداکثری از رطوبت خاک برای کشت دیم و مدیریت زهکشی برای مقابله با تنش گرمایی محصولات را لازم میداند.
در بخش سلامت و ایمنی عمومی نیز پایش مستمر کیفیت هوا، آمادگی مراکز درمانی برای بیماریهای فصلی و صدور هشدارهای بهموقع سیلاب و رعد و برق توصیه شده است.
در این چشمانداز تأکید شده است که دقت پیشبینی بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است.
منبع: ایسنا