به گزارش تابناک؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: متاسفانه سه کارگر در یک واحد فرآوری زیتون در بخش گیلوان شهرستان طارم جان خود را از دست دادند.

ایوب بیگدلی گفت: در یک شرکت صنعتی شهرستان طارم، سه نفر برای گرفتن تلخی زیتون در یکی از مخازن نگهداری و فرآوری زیتون وارد شده بودند که این مخزن حاوی محلول اسید سیتریک و مواد شست‌وشو بوده است.

وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه میدانی، فضای بسته این مخزن و شرایط خطرناک عامل این حادثه تلخ بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان خاطرنشان کرد: همچنین کاهش سطح اکسیژن در فضای داخلی مخزن، تجمع گازهای ناشی از تخمیر مواد آلی، وجود بخارات و محیط اسیدی ناشی از محلول اسید سیتریک، فقدان تهویه مناسب و تجهیزات ایمنی فردی در وقوع این حادثه مؤثر بوده است.

در سال زراعی جاری ۲۰ هزار هکتار از باغهای زیتون شهرستان طارم بارور بوده و معیشت ۹ هزار بهره بردار به این محصول وابسته است.

برداشت زیتون از باغهای شهرستان طارم که نیمی از زیتون تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب تولید این محصول و روغن زیتون مطرح است، از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده است.

منبع: ایرنا