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مرگ تلخ ۳ کارگر در حادثه‌ای هولناک

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان متاسفانه سه کارگر در یک واحد فرآوری زیتون در بخش گیلوان شهرستان طارم جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۵۰
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حادثه

به گزارش تابناک؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: متاسفانه سه کارگر در یک واحد فرآوری زیتون در بخش گیلوان شهرستان طارم جان خود را از دست دادند.

ایوب بیگدلی گفت: در یک شرکت صنعتی شهرستان طارم، سه نفر برای گرفتن تلخی زیتون در یکی از مخازن نگهداری و فرآوری زیتون وارد شده بودند که این مخزن حاوی محلول اسید سیتریک و مواد شست‌وشو بوده است.

وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه میدانی، فضای بسته این مخزن و شرایط خطرناک عامل این حادثه تلخ بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان خاطرنشان کرد: همچنین کاهش سطح اکسیژن در فضای داخلی مخزن، تجمع گازهای ناشی از تخمیر مواد آلی، وجود بخارات و محیط اسیدی ناشی از محلول اسید سیتریک، فقدان تهویه مناسب و تجهیزات ایمنی فردی در وقوع این حادثه مؤثر بوده است.

در سال زراعی جاری ۲۰ هزار هکتار از باغهای زیتون شهرستان طارم بارور بوده و معیشت ۹ هزار بهره بردار به این محصول وابسته است.

برداشت زیتون از باغهای شهرستان طارم که نیمی از زیتون تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب تولید این محصول و روغن زیتون مطرح است، از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده است.
منبع: ایرنا

 

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