En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
تابناک گزارش می‌دهد؛

پشت پرده اصلاحیه‌ شورای رقابت / مبنای قیمت گذاری خودرو تغییر کرد!

اصلاحیه شورای رقابت مبنای ارزی قیمت پایه رقابتی خودرو را تغییر داده و عملاً چک سفید امضایی به خودروسازان می دهد؛ تغییری که به ظاهر حمایت از تولید است، اما زنگ خطر حذف نظارت واقعی را به‌صدا درآورده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۴۹
| |
381 بازدید
|
۲
شورای رقابت و قیمت خودرو
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، اصلاحیه شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری را به قیمت‌گذاری غیرواقعی تبدیل کرد ؛ به طوری که این شورا در مصوبه جلسه ۸۶۹، مبنای ارزی قیمت پایه رقابتی خودرو را تغییر داده و عملاً چک سفیدی به خودروسازان داد؛ تغییری که هرچند ظاهراً در راستای هم‌سویی با واقعیت تولید است، اما  زنگ خطر جدی برای حذف نظارت واقعی بر قیمت خودرو را به‌صدا درآورده است.

ماجرای اصلاحیه جنجالی چیست؟

شورای رقابت در تازه‌ترین اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳، اصلاحات تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۴)، تغییراتی را اعمال کرده که مسیر نظارتی را به‌طور محسوسی نرم‌تر کرده است؛ در حالی که هدف اولیه‌ی این دستورالعمل، کنترل بازار انحصاری خودرو و حمایت از مصرف‌کننده بود،اما با دقت در متن این اصلاحیه نشان می دهد که سخت‌گیری‌های قبلی برای خودروساز حذف شده است. (جهت مشاهده مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴)  اینجا کلیک کنید).  
 
برای مثال جنجالی‌ترین تغییر به وجود آمده در اصلاحیه شورای رقابت مربوط به تبصره ۲ ماده ۳ است که درادامه متن  ؛ چراکه در نسخه‌ی قبلی، قیمت پایه رقابتی بر اساس متوسط یک‌ماهه نرخ ارز حواله‌ای رسمی تجاری محاسبه می‌شد. اما در اصلاحیه‌ی جدید (مصوبات ۸۳۰ و ۸۶۹) مقرر شده است در صورتی که خودروساز به‌صورت کامل به ارز حواله‌ای رسمی دسترسی نداشته باشد، نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه قیمت خودروی داخلی ملاک محاسبه قیمت پایه رقابتی شود که این تغییر، یک دور باطل محاسباتی ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی مبنای قیمت پایه رقابتی خودِ نرخ ارز به‌کاررفته در قیمت خودروی داخلی باشد، دیگر ارزش بازار و مبنای رقابتی واقعی وجود ندارد.
 

ترازیابی با خودروهای خارجی بی‌اثر شد!

بنابراین شورای رقابت تلاش دارد تا قیمت پایه را بر اساس هزینه‌ تولید خودروساز تعیین کند نه ارزش واقعی آن در بازار و با این روش کارکرد ترازیابی با خودروهای خارجی که خود هدف اصلی شاخص رقابت‌پذیری بود حذف خواهد شد و خودروساز می‌تواند هر نرخ ارزی را در قیمت تمام‌شده لحاظ کند و حالا همان نرخ، مبنای رسمی قیمت پایه هم شود و این یعنی گران‌فروشی قانونی و پنهان.

ازسویی دیگر، حذف نرخ حواله‌ای رسمی تجاری به‌عنوان مبنای ثابت و جایگزینی آن با یک نرخ معادل قیمت تمام‌شده‌ی اعلامی خودروساز باعث می شود تا معیار سنجش از واقعیت بازار به ادعای شرکت تغییر کند و به همین دلیل این شورا عملاً اعتبار سنجش رقابت‌پذیری را از بین برده و آن را به ابزاری تشریفاتی برای توجیه قیمت‌های بالاتر تبدیل می کند. 
 
همچنین طبق تبصره ۳اعلام شده است که وزارت صمت می‌تواند برای تعیین خودروهای مشابه خارجی، علاوه بر پیشنهاد خودروسازان و مراجع خارجی، از «نهادهای حرفه‌ای داخلی» نیز استفاده کند که به نظر می رسد با این رویه استقلال نهادهای داخلی تضمین نشده و بسیاری از این نهادها ممکن است  تحت نفوذ خودروسازان یا وزارت صمت باشند. بنابراین اگر معیارهای مقایسه‌ داخلی سخت‌گیرانه‌تر از استانداردهای جهانی نباشند، مقایسه با خودروهای خارجی بر اساس ملاک‌های داخلی، به‌نفع خودروساز تمام می شود.
 
اگر شورای رقابت خواب بماند خودرو گران می‌شود!

مساله مهم تر اینکه طبق فهرست شروط حذف‌شده در ماده ۴ که در پانویس فایل آمده است مساله ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو برای افراد دارای پلاک انتظامی فعال به‌طور رسمی حذف شده است که در شرایط کمبود عرضه و تقاضای انباشته خطر تقاضای سفته‌بازانه و دلال‌بازی را افزایش می دهد و افرادی که خودرو دارند و نیازی واقعی ندارند، می‌توانند مجدداً ثبت‌نام کنند و همین مساله صف‌ها و رقابت بر سر عرضه‌ی محدود را تشدید خواهد کرد.

نکته حائز اهیمت دیگر اینکه طبق متن دستورالعمل، «عدم اظهار نظر سازمان حمایت ظرف یک ماه، به معنی تأیید قیمت پیشنهادی خودروساز است که  این روش ضد مصرف‌کننده است؛ چراکه اگر سازمان حمایت به‌دلیل فشار کاری یا عمداً اظهارنظر نکند، قیمت خودرو به‌صورت خودکار تأیید می‌شود و این سوءاستفاده از سکوت اداری به نفع خودروساز است و نباید مبنای تأیید قیمت قرار گیرد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو بازار خودرو اصلاحیه شورای رقابت تنظیم بازار خودرو
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
فرق می‌کنه کی رئیس جمهور باشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
آقای تابناک عزیز،و کارشناس همه امور
تا حالا قیمت اقلام خوراکی یا دارو یا اصلا کود را با سال گذشته یا حتی ماه گذشته مقایسه کردی چرا فقط خودرو دقدقه شما شده چرا توی سایت تبلیغ بعضی خودروسازهای خاص را میکنید دست بر دارید اگر واقعا دلسوز مردم هستید به همه گرانی ها بپردازید و این موضول را هم درنظر بگیربد که خودروسازها سهامی عام هستند نا بنگاه خیریه
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۸۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۶ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۲ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005rAv
tabnak.ir/005rAv