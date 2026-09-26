شکار MQ-۱ آمریکایی در هرمز؛ پشت پرده درگیری چه بود؟
سپاه از انهدام یک پهپاد آمریکایی در تنگه هرمز با استفاده از سامانهای جدید خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۴۱| |
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به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی تابناک، خبر رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد آمریکایی در محدوده تنگه هرمز بار دیگر توجهها را به یکی از حساسترین بخشهای نبرد هوایی مدرن یعنی تقابل پهپادهای شناسایی با شبکههای پدافند هوایی جلب کرده است. رسانههای ایرانی به نقل از سپاه پاسداران از انهدام یک فروند MQ-۱ آمریکایی با استفاده از یک سامانه پدافندی جدید خبر دادهاند؛ ادعایی که جزئیات فنی مستقلی درباره نوع رادار، موشک، ارتفاع پرواز و روش دقیق درگیری آن تاکنون منتشر نشده است؛ بنابراین آنچه فعلاً میتوان درباره این حادثه گفت، در درجه نخست مبتنی بر روایت رسمی ایران است و برای تعیین جزئیات فنی باید منتظر اطلاعات یا شواهد مستقل بیشتری ماند.
اهمیت این خبر فقط به سرنوشت یک پهپاد مربوط نمیشود. MQ-۱ Predator از مشهورترین پهپادهای شناسایی و رزمی نسل اول آمریکایی است و اساساً ارزش آن در مأموریت اطلاعاتی، ماندگاری پروازی و توانایی مشاهده یک منطقه برای مدت طولانی قرار دارد. چنین پرندهای میتواند برای جمعآوری اطلاعات درباره تحرکات نیروها، سامانههای راداری، مسیرهای دریایی و وضعیت منطقه مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل، از بین بردن آن برای طرف مقابل صرفاً به معنای حذف یک هواگرد نیست؛ بلکه میتواند بخشی از نبرد اطلاعاتی باشد.
MQ-۱ چرا هنوز از نظر نظامی مهم است؟
MQ-۱ Predator در دورهای وارد خدمت شد که پهپادهای شناسایی هنوز در حال تبدیل شدن به یکی از عناصر اصلی عملیات نظامی بودند. ویژگی اصلی این خانواده، امکان پرواز طولانیمدت بدون حضور خلبان در کابین بود. اپراتور از فاصله دور پرنده را کنترل میکرد و سامانههای تصویربرداری و ارتباطی، اطلاعات را به مرکز عملیات منتقل میکردند.
این مدل از عملیات، هزینه و ریسک استفاده از هواپیمای سرنشیندار را برای برخی مأموریتها کاهش میداد. اگر مأموریت فقط جمعآوری اطلاعات بود، استفاده از یک پهپاد میتوانست جایگزینی برای اعزام هواپیمای شناسایی سرنشیندار باشد. همین تغییر بعدها به توسعه نسلهای جدیدتر پهپادها و افزایش استفاده از آنها در عملیات نظامی منجر شد.
البته MQ-۱ از نظر فناوری متعلق به نسلهای قدیمیتر محسوب میشود و آمریکا سالهاست از مدلهای جدیدتر خانواده Predator و Reaper استفاده میکند. با این حال، هر پهپاد شناسایی در محیطی مانند خلیج فارس میتواند ارزش اطلاعاتی داشته باشد و به همین دلیل فعالیت آن در منطقه حساس هرمز اهمیت خود را حفظ میکند.
تنگه هرمز چرا برای جنگ هوایی متفاوت است؟
تنگه هرمز یک فضای جغرافیایی معمولی برای عملیات هوایی نیست. این منطقه همزمان یک مسیر حیاتی دریایی، منطقهای متراکم از تأسیسات انرژی و یکی از حساسترین نقاط امنیتی خاورمیانه است. تردد کشتیهای تجاری در کنار فعالیت هواگردها و سامانههای نظامی باعث میشود تشخیص و مدیریت هر هدف هوایی اهمیت بیشتری پیدا کند.
برای یک شبکه پدافندی، اولین مرحله تشخیص هدف است. رادار یا حسگر دیگری باید بتواند حضور هواگرد را شناسایی کند و اطلاعات لازم را برای مرکز فرماندهی ارسال کند. بعد از آن، سامانه باید مشخص کند هدف متعلق به چه نوع پرندهای است و آیا تهدید محسوب میشود یا خیر.
در محیطی که هواگردهای نظامی و غیرنظامی، پهپادها و پرندههای مختلف فعالیت دارند، تشخیص دقیق اهمیت زیادی دارد. یک شبکه پدافندی نمیتواند صرفاً براساس وجود یک تماس راداری تصمیم بگیرد؛ زیرا هر اشتباه در شناسایی میتواند پیامدهای بسیار جدی داشته باشد.
سامانه پدافندی جدید چه نقشی دارد؟
یک شبکه پدافندی ممکن است از چندین لایه تشکیل شده باشد. رادار کشفکننده میتواند هدف را شناسایی کند، مرکز فرماندهی داده را پردازش کند و یک سامانه دیگر برای درگیری انتخاب شود؛ بنابراین حتی اگر یک موشک مشخص در مرحله نهایی به هدف اصابت کرده باشد، نمیتوان تمام موفقیت عملیات را به همان موشک نسبت داد.
در سامانههای مدرن، کیفیت شبکه ارتباطی و سرعت انتقال اطلاعات گاهی به اندازه برد موشک اهمیت دارد. اگر اطلاعات هدف بهموقع منتقل نشود، حتی موشک بسیار پیشرفته نیز نمیتواند عملکرد مورد انتظار را داشته باشد.
جنگ اطلاعاتی پشت سر جنگ موشکی
یک پهپاد شناسایی در منطقهای مانند هرمز ممکن است مأموریت جمعآوری اطلاعات درباره وضعیت پدافند را نیز انجام دهد. پرواز مداوم یک پهپاد میتواند به اپراتور اجازه دهد الگوی فعالیت رادارها، مسیرهای پرواز و واکنش سامانههای دفاعی را بررسی کند.
از طرف مقابل، پدافند نیز تلاش میکند الگوی عملکرد خود را برای دشمن آشکار نکند. هر بار روشن شدن یک رادار، شلیک یک موشک یا جابهجایی یک سامانه میتواند اطلاعاتی در اختیار طرف مقابل قرار دهد.
به همین دلیل، تقابل یک پهپاد با پدافند را نباید صرفاً یک درگیری یکطرفه دید. هر دو طرف در تلاش هستند اطلاعات بیشتری درباره طرف مقابل به دست آورند و اطلاعات کمتری در اختیار او قرار دهند.
آیا این حادثه نشاندهنده تغییر توازن است؟
برای پاسخ به این سؤال باید محتاط بود. انهدام یک پهپاد، حتی اگر جزئیات آن تأیید شود، بهتنهایی نمیتواند معیار ارزیابی کل شبکه پدافندی یک کشور باشد. از طرف دیگر، ادعای استفاده از یک سامانه جدید در صورت انتشار جزئیات بیشتر میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند. اگر مشخص شود سامانه جدید چه برد و چه نوع هدایت و درگیری دارد، میتوان درباره جایگاه آن در شبکه پدافندی ایران تحلیل دقیقتری ارائه کرد.
در حال حاضر، مهمترین نکته این است که یک حادثه هوایی در یکی از حساسترین مناطق جهان رخ داده و طرف ایرانی اعلام کرده توانسته یک پهپاد آمریکایی را رهگیری و منهدم کند.
تنگه هرمز در سالهای اخیر بارها محل نمایش توان اطلاعاتی و نظامی طرفهای مختلف بوده است. از همین رو، هر حادثه هوایی در این منطقه علاوه بر ارزش تاکتیکی، ارزش اطلاعاتی نیز دارد. اگر جزئیات فنی بیشتری درباره این حادثه منتشر شود، آن زمان میتوان مشخص کرد که آیا با یک درگیری معمول پهپاد و پدافند مواجه بودهایم یا اینکه سامانهای جدید واقعاً در یک محیط عملیاتی پیچیده آزمایش شده است.
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