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کد خبر:۱۳۹۶۰۳۶
کد خبر:۱۳۹۶۰۳۶
4662 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

لحظه تحقیر خبرنگار اینترنشنال توسط عراقچی

عباس عراقچی در حین تردد در نیویورک فرداد فرحزاد خبرنگار حامی جنگ اینترنشنال را آدم حساب نکرد و پاسخش را نداد. این لحظات تحقیرآمیز را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی فرداد فرحزاد ویدیو نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل متحد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
21
33
پاسخ
دمت گرم عراقچی که نوکر اسراییلی که قاتله مردممونه جمع آدم حساب نکردی
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
25
31
پاسخ
شیر هرگز به کفتار نگاه نمی کند
منتقد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
6
16
پاسخ
اینترنشنال نجس .
نوکر اسرائیل .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
5
12
پاسخ
خود فروخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
واقعا اینا اینقدر کثافتند یا هنوز نفهمیده اند باعث چه جنایتهایی در ایران شده اند؟
تا ابد بر رضا پهلوی و تایید کنندگانش لعنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
خخخ ترکیدم از خنده، فقط صورت فرداد فرحزاد رو، عراقچی محل سگ بهش نذاشت، فرحزاد مثل سگ سرش رو انداخت پایین و گمشد رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
موندم چقدر اعتماد بنفس دارن این خبرنگاران نجس اینترنشنال که میان مصاحبه هم بگیرن، یعنی واقعا فکر کردید اینها جوابتون رو میدن؟!
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