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لحظه تحقیر خبرنگار اینترنشنال توسط عراقچی
عباس عراقچی در حین تردد در نیویورک فرداد فرحزاد خبرنگار حامی جنگ اینترنشنال را آدم حساب نکرد و پاسخش را نداد. این لحظات تحقیرآمیز را میبینید.
گزارش خطا
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دمت گرم عراقچی که نوکر اسراییلی که قاتله مردممونه جمع آدم حساب نکردی
واقعا اینا اینقدر کثافتند یا هنوز نفهمیده اند باعث چه جنایتهایی در ایران شده اند؟
تا ابد بر رضا پهلوی و تایید کنندگانش لعنت
تا ابد بر رضا پهلوی و تایید کنندگانش لعنت
خخخ ترکیدم از خنده، فقط صورت فرداد فرحزاد رو، عراقچی محل سگ بهش نذاشت، فرحزاد مثل سگ سرش رو انداخت پایین و گمشد رفت