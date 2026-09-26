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جنگ ایران و آمریکا ممکن است تا اقیانوس هند گسترش یابد
سرلشکر یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: «چون اطلاعات راهبردی نداریم، نمیدانیم در مغز ترامپ و نتانیاهو چه میگذرد. نیروهای مسلح ما بسیار هوشمندانه سناریوپردازی میکنند و برای بدترین سناریوها هم طرحهای خودشان را آماده کردهاند تا اگر به هر شکلی آمریکاییها و صهیونیستها مجدداً مراکز و منافع ملی ما را مورد هجوم قرار دادند، این دفعه هم جبهۀ جنگ گستردهتر شود. حالا که جنگ از خلیج فارس و تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش پیدا کرده، ممکن است در پاسخگویی در مرحله بعدی جنگ احتمالی (با ایالات متحده آمریکا) این جبهه گستردهتر شود و تا اقیانوس هند و یا جاهای دیگر هم گسترش پیدا کند.» روایت صفوی را میبینید و میشنوید.
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