وزیر راه و شهرسازی به مجلس میرود / ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ
عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از برگزاری جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته جاری خبر داد.
ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس
وی با اشاره به دستور کار جلسات صحن مجلس، اظهار کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس افزود: نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» را بررسی خواهند کرد.
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وزیر راه برای پاسخگویی به سوالات راهی مجلس می شود
گودرزی همچنین از حضور وزیر راه و شهرسازی در صحن مجلس خبر داد و گفت: سؤال عبدالجلال ایری، نماینده مردم کردکوی در مجلس شورای اسلامی، از وزیر راه و شهرسازی نیز از دیگر دستورکارهای جلسات علنی هفته آینده مجلس است.
بر این اساس، موضوع عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سؤال نماینده مردم کردکوی در مجلس حاضر خواهد شد.