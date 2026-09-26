سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از برگزاری جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: سؤال نماینده مردم کردکوی، از وزیر راه و شهرسازی نیز در دستور کار صحن قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی به مجلس می‌رود / ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از برگزاری جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس

وی با اشاره به دستور کار جلسات صحن مجلس، اظهار کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس افزود: نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» را بررسی خواهند کرد.

وزیر راه برای پاسخگویی به سوالات راهی مجلس می شود

گودرزی همچنین از حضور وزیر راه و شهرسازی در صحن مجلس خبر داد و گفت: سؤال عبدالجلال ایری، نماینده مردم کردکوی در مجلس شورای اسلامی، از وزیر راه و شهرسازی نیز از دیگر دستورکارهای جلسات علنی هفته آینده مجلس است.

بر این اساس، موضوع عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سؤال نماینده مردم کردکوی در مجلس حاضر خواهد شد.