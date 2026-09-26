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گودرزی در گفتگو با تابناک خبر داد؛

وزیر راه و شهرسازی به مجلس می‌رود / ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از برگزاری جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: سؤال نماینده مردم کردکوی، از وزیر راه و شهرسازی نیز در دستور کار صحن قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۳۱
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وزیر راه و شهرسازی به مجلس می‌رود / ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از برگزاری جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس

وی با اشاره به دستور کار جلسات صحن مجلس، اظهار کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس افزود: نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» را بررسی خواهند کرد.

وزیر راه و شهرسازی به مجلس می‌رود / ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

وزیر راه برای پاسخگویی به سوالات راهی مجلس می شود

گودرزی همچنین از حضور وزیر راه و شهرسازی در صحن مجلس خبر داد و گفت: سؤال عبدالجلال ایری، نماینده مردم کردکوی در مجلس شورای اسلامی، از وزیر راه و شهرسازی نیز از دیگر دستورکارهای جلسات علنی هفته آینده مجلس است.

بر این اساس، موضوع عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سؤال نماینده مردم کردکوی در مجلس حاضر خواهد شد.

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عباس گودرزی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی سوال از وزیر طرح نفوذ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
ضعیف ترین وزرای تاریخ کشور سه وزیر فعلی آموزش و پرورش ، کار و راه و شهرسازی می باشند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
0
پاسخ
، ما ی ساختمان ساختیم چهارتا شریک، تو زمین دوست متری ی سوئیت شصت متری، بازم یک میلیارد سال ۱۴۰۱ جریممون کردن و سالی ۲۰۰ به خاطر عدم تکمیل از ما میگیرن، وام ۶۰۰ مسکن و ی میلیارد ششص هز ما گرفتن ،
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