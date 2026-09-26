به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، پادکست اجتماعی تابناک این بار سری به کلیپ خبرساز اخیر زده است؛ کلیپی که در آن، یک کارشناس عنوان می‌کند قرار نیست عمرتان را درگیر مراقبت از والدین کنید و در نهایت، توصیه‌هایی برای سپردن والدین سالمند به مراکز نگهداری از سالمندان دارد.

این کلیپ با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. بسیاری از آن برآشفته‌اند و ابراز ناراحتی کرده‌اند. مثلا عمو پورنگ یا همان داریوش فرضیایی که سالیان سال از مادر خود مراقبت کرده بود، اظهارات آن کارشناس را خزعبلات دانست و از مردم خواست تا فیلم مربوطه را بازنشر نکنند. برخی دیگر نیز بخشی از تدابیر در نگهداری از والدین را ناشی از شرایط دوران جدید، زندگی‌های آپارتمان‌نشینی و موضوعاتی از این دست دانسته‌اند.

تابناک در پادکست خود به سراغ این موضوع رفته است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.

در ضمن، به این پرسش هم پاسخ دهید که برداشت شما از تیتر «دردسر والدین» چیست؟ آیا آنها دردسر هستند؟ آیا نگاه فرزندان به آنها و برآیند آن همه تلاش برای بزرگ کردن آنها، در نهایت تبدیل به دردسری برای والدین شده است؟ یا برداشت دیگری از این عنوان دارید؟ آیا طرفدار نظر عموم پورنگ هستید یا درباره اش حرف دارید؟