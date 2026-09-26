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دردِسرِ والدین؛ شما بودید چه تیتری انتخاب می‌کردید؟

دردسر والدین را برای این محتوا انتخاب کرده‌ام؛ ترکیبی که احتمالا چند نوع معنی را به ذهن برساند.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۳۰
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1537 بازدید
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۸

دردِسرِ والدین؛ شما بودید چه تیتری انتخاب می‌کردید؟

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، پادکست اجتماعی تابناک این بار سری به کلیپ خبرساز اخیر زده است؛ کلیپی که در آن، یک کارشناس عنوان می‌کند قرار نیست عمرتان را درگیر مراقبت از والدین کنید و در نهایت، توصیه‌هایی برای سپردن والدین سالمند به مراکز نگهداری از سالمندان دارد.

این کلیپ با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. بسیاری از آن برآشفته‌اند و ابراز ناراحتی کرده‌اند. مثلا عمو پورنگ یا همان داریوش فرضیایی که سالیان سال از مادر خود مراقبت کرده بود، اظهارات آن کارشناس را خزعبلات دانست و از مردم خواست تا فیلم مربوطه را بازنشر نکنند.  برخی دیگر نیز بخشی از تدابیر در نگهداری از والدین را ناشی از شرایط دوران جدید، زندگی‌های آپارتمان‌نشینی و موضوعاتی از این دست دانسته‌اند.

تابناک در پادکست خود به سراغ این موضوع رفته است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.

در ضمن، به این پرسش هم پاسخ دهید که برداشت شما از تیتر «دردسر والدین» چیست؟ آیا آنها دردسر هستند؟ آیا نگاه فرزندان به آنها و برآیند آن همه تلاش برای بزرگ کردن آنها، در نهایت تبدیل به دردسری برای والدین شده است؟ یا برداشت دیگری از این عنوان دارید؟ آیا طرفدار نظر عموم پورنگ هستید یا درباره اش حرف دارید؟

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سالمندان مراقبت از سالمندان آینده فرزندان پادکست اجتماعی تابناک مسیحا محمدی خانواده ایرانی عمو پورنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
11
0
پاسخ
عمو پورنگ چه تخصصی داره که اظهار نظر می کنه ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
موضوع تخصصی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
5
0
پاسخ
کلا مخالفیم با این اقا
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
7
پاسخ
سلام بدون شک والدین با همه مشکلاتی که همه می دانیم اعم از نیاز به کمک ،ایزیلایف و .... برکت زندگی بوده و خواهند بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
خودتم در بچگی ایزی لایفی بودی دیگه
سیروس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
4
پاسخ
وقتی ما ناتوان بودیم عمر پدر و مادرمان شب و روز به تیمار ما گذشت، وقتی آنها ناتوان شدند و ما جوان شدیم آنها را به خانه سالمندان بسپاریم؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
6
پاسخ
من از پدر و مادرم مدت ۲۰ سال حمایت و پشتیبانی کردم و از آنها نگهداری کردم در شرایط بسیار بد مالی ازدواج هم نتوانستم بکنم به هیچ کدام از اهدافم نرسیدم اما اصلاً نه نگرانم نه ناراحت و نه پشیمان. زیرا وظیفه‌ام را انجام دادم و کلاً حقی نداشتم که خلاف این عمل کنم. فکر می‌کنم در زندگی این بهترین هدف من بود فکر می‌کنم که کارم کاملاً درست بود این دنیا خدا دارد و اوست که گفته به پدر و مادرتان کمک کنید من کاری را کردم که خدا خواست حالا اگر سرنوشت من بوده باشد کاملاً راضی هستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
0
پاسخ
به اینکه والدین خودشون موقع جوانی چطور پدرو مادری برای فرزندانشون بودن هم ربط داره. بعضیا خیلی فدارکارن ولی بعضیا همسر و بچه رو بند و زندان خودشون میدونن و مدام دنبال مسئولیت گریزی و فراغت برای خودشونن.
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