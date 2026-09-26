عکس: معلولان آرژانتین در انتظار پاپ لئو

پاپ لئو چهاردهم در نهم نوامبر، یک روز پس از دیدار با خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، راهی منطقه‌ای کارگرنشین در حومه بوئنوس‌آیرس خواهد شد تا از یک مرکز نگهداری معلولان بازدید کند. در حالی که ساکنان این خانه بی‌صبرانه منتظر این دیدار هستند، کارکنان مجموعه هشدار می‌دهند که سیاست‌های کاهش هزینه‌های دولت، تداوم ارائه خدمات ضروری و شبانه‌روزی به این افراد را با خطرات جدی مواجه کرده است.