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کد خبر:۱۳۹۶۰۲۲
کد خبر:۱۳۹۶۰۲۲
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نبض خبر

تصاویر برخورد مرگبار اتوبوس و تریلی حامل میلگرد

در نخستین دقایق بامداد امروز، یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد زاهدان در حرکت بوده، در کیلومتر 10 محور بیرجند به قاین، محدوده گردنه ثمن‌شاهی با یک دستگاه تریلی کشنده ولوو حامل بار میلگرد برخورد کرد. در جریان این تصادف مرگبار، اتوبوس از قسمت جلو با قسمت عقب تریلی برخورد کرده و در پی این حادثه، هر دو خودرو دچار حریق شدند و 9 نفر جان خود را از دست داده و 5 نفر نیز مصدوم شدند. تصاویر این حادثه را می‌بینید.
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نبض خبر آتش سوزی خودرو ویدیو سوانح رانندگی شاخ به شاخ
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