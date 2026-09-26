مروری بر هفته ششم لیگ برتر فوتسال/ فرار صدرنشینها، بازگشت بزرگان
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، هفته ششم لیگ برتر فوتسال را نباید فقط با رد و بدل شدن چند گل و چند نتیجه پرگل به خاطر سپرد؛ اتفاق مهمتر، تصویری است که از موازنه قدرت در لیگ برتر فوتسال ایران به دست آمد.
هفته ششم در حالی دنبال شد که گهرزمین همچنان بدون شکست پیش میرود، پالایش نفت بندرعباس با همان ریتم خود را به صدر چسبانده، مس سونگون دوباره نشانههای یک مدعی جدی را بروز داده و گیتیپسند اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی، بعد از هفتههای نهچندان با یک نمایش هجومی دوباره به لیگ برگشته اما جذابیت هفته ششم فقط در جدول نیست؛ بعضی بازیکنان نشان دادند که میتوانند در ادامه فصل نقش بسیار بزرگتری در معادلات تیمهایشان داشته باشند.
صدرنشینی گهرزمین اتفاقی نیست
اگر قرار باشد بعد از شش هفته درباره یک تیم با اطمینان بیشتری صحبت کنیم، گهرزمین یکی از نخستین نامهاست. این تیم با ۱۶ امتیاز در صدر جدول ایستاده و مهمتر از آن، هنوز طعم شکست را نچشیده است. گهرزمین در هفته ششم مقابل پالایش نفت شازند به یک برد پرگل رسید، اما نکته قابل توجهتر از تعداد گلها، تنوع منابع هجومی تیم بود. سجاد یوسفخواه و سالار آقاپور هر کدام دو بار گلزنی کردند و نشان دادند بار تهاجمی تیم فقط روی یک بازیکن قرار نگرفته است.
آقاپور؛ مهرهای که دیده میشود
سالار آقاپور از آن بازیکنانی است که شاید هنوز نامش به اندازه بعضی ستارههای سنتی فوتسال ایران در مرکز توجه نباشد، اما عملکردش در ترکیب گهرزمین نشان میدهد میتواند یکی از مهرههای مهم این فصل باشد. دبل مقابل پالایش نفت شازند فقط یک آمار شخصی نیست؛ در تیمی که برای قهرمانی میجنگد، داشتن چند بازیکن گلزن یعنی رقبا نمیتوانند برنامه دفاعی خود را صرفاً برای مهار یک نفر طراحی کنند. این همان نقطهای است که گهرزمین را برای رقبا خطرناک میکند: تیمی که هم صدرنشین است و هم هنوز ظرفیت بیشتری برای رشد دارد.
پالایش بندرعباس، مدعی بیسروصدا
پالایش نفت بندرعباس شاید کمتر از نامهایی مانند مس سونگون و گیتیپسند مورد توجه قرار گرفته باشد، اما جدول فعلی روایت دیگری دارد. این تیم نیز ۱۶ امتیاز دارد و تنها به دلیل تفاضل گل پایینتر در رده دوم قرار گرفته است. برد ۴ بر یک مقابل فولاد زرند ایرانیان در هفته ششم نشان داد که روند این تیم اتفاقی نیست.
پالایش نفت بندرعباس تاکنون توانسته خودش را در جمع تیمهای بالانشین نگه دارد و مهمتر اینکه فاصلهاش را با گهرزمین از دست نداده است. در چنین شرایطی، هر هفتهای که میگذرد، این تیم از یک «شگفتی آغاز فصل» فاصله میگیرد و بیشتر شبیه یک مدعی واقعی میشود.
پالایش و اصل دوام آوردن!
آزمون واقعی این تیم هنوز باقی مانده است. صدرنشینی یا حضور در رتبه دوم بعد از شش هفته ارزشمند است، اما برای تبدیلشدن به مدعی قهرمانی باید دید این تیم در بازیهای بزرگ و مقابل رقبای مستقیم چه واکنشی نشان میدهد. فعلاً، اما نمیتوان از کنار کارنامهاش به سادگی عبور کرد.
مس سونگون؛ دود از کنده بلند شد!
مس سونگون هفته ششم را با پیروزی مقابل فولاد هرمزگان پشت سر گذاشت تا به امتیاز ۱۲ برسد. برای این تیم که اکنون در رتبه چهارم قرار دارد، شاید فاصله چهار امتیازی با صدر در نگاه اول قابل توجه باشد اما در این مقطع از فصل هنوز فاصلهای نیست که بتوان آنها را از معادلات قهرمانی کنار گذاشت. آنچه برای مس مدل فخیم اهمیت دارد، تداوم بردهاست. این تیم اگر بتواند در هفتههای آینده امتیازهای بازیهای مستقیم و مسابقات ظاهراً ساده را جمع کند، میتواند خیلی زود دوباره به دو تیم صدرنشین نزدیک شود.
پیروزی مقابل فولاد هرمزگان با درخشش مهدی جاوید ستاره کهنهکار مشهدی از این منظر برای مس مهم بود که تیم را دوباره در مسیر رقابت نگه داشت؛ بهخصوص در فصلی که رقبای بالای جدول فعلاً با ثبات بیشتری امتیاز جمع میکنند. جاوید که ابتدای فصل در آستانه جدایی از این تیم قرار گرفته بود و جایی در تفکرات فرهاد فخیم هم اتاقی قدیمیاش نداشت با رد پیشنهاد دیگر تیمها در تبریز ماندگار شد و ثابت کرد همچنان دود از کنده بلند میشود. او با به رخ کشیدن تواناییاش در گلزنی نشان داد هنر رهبری تیم در مقاطع بحرانی را هم دارد و فخیم باید روی دومین گلزن برتر لیگ برتر تا هفته ششم حساب ویژهتری باز کند.
گیتیپسند روی کاکل احمدعباسی!
مهمترین علامت سؤال هفتههای ابتدایی مربوط به گیتیپسند بود. مدافع عنوان قهرمانی، برخلاف انتظار، در هفتههای آغازین نتوانست خودش را به جمع مدعیان نزدیک کند و حالا با ۹ امتیاز در رتبه ششم قرار دارد. اما هفته ششم برای اصفهانیها متفاوت بود. گیتیپسند با شش گل از سد پردیس شهید شیری گذشت و سعید احمدعباسی به تنهایی چهار گل به ثمر رساند؛ نمایشی که از نظر فردی بدون تردید یکی از برجستهترین عملکردهای هفته بود.
احمدعباسی؛ هشداری برای مدعیان
چهار گل در یک مسابقه را نباید صرفاً یک آمار جذاب دانست. برای گیتیپسند، بازگشت احمدعباسی به چنین فرم گلزنیای میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد. گیتیپسند در ادامه فصل به بازیکنانی از این جنس نیاز دارد؛ بازیکنانی که بتوانند در مسابقهای بسته، روند بازی را عوض کنند و وقتی تیم به بنبست میرسد، تفاوت ایجاد کنند. با این حال، یک نکته را نباید فراموش کرد: برد پرگل مقابل تیم انتهای جدول هنوز مشکل گیتیپسند در شروع فصل را حل نکرده است. این تیم باید در هفتههای آینده مقابل رقبای مستقیم هم نشان دهد که بازگشتش واقعی است، نه اینکه صرفاً محصول تفاوت سطح دو تیم در یک مسابقه باشد.
مقاومت فولاد هرمزگان بالاخره شکست!
فولاد هرمزگان با وجود شکست مقابل مس سونگون همچنان بین تیمهای بالای جدول قرار دارد و نباید عملکردش را با یک نتیجه قضاوت کرد. این تیم پیش از هفته ششم در جمع تیمهای بالانشین حضور داشت و حالا باید نشان دهد شکست مقابل مس یک توقف موقت بوده یا نشانهای از کاهش شتاب اولیه. رقابت این تیم با مس، پالایش نفت بندرعباس و سایر تیمهای بالای جدول میتواند یکی از خطوط جذاب ادامه فصل باشد؛ چرا که فاصله امتیازی هنوز به اندازهای نیست که یک تیم با چند نتیجه ضعیف از جمع مدعیان خارج شود.
فاصله نگرانکننده در پایین جدول!
در انتهای جدول، اما داستان متفاوت است. پردیس شهید شیری قزوین پس از شش هفته هنوز امتیازی کسب نکرده و در رتبه چهاردهم قرار دارد؛ بازرگانی دائمپناه نیز با سه امتیاز سیزدهم است. این فاصله با صدر جدول فقط یک اختلاف عددی نیست؛ نشانهای از دو سرعت متفاوت در لیگ است. در حالیکه گهرزمین و پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ امتیاز برای صدر میجنگند، برخی تیمها هنوز برای تثبیت خود در لیگ تلاش میکنند. این شکاف اگر در هفتههای آینده بیشتر شود، میتواند رقابت قهرمانی و جنگ بقا را به دو داستان کاملاً جدا تبدیل کند.
هفته ششم و یک پیام معنادار!
مهمترین پیام هفته ششم شاید این بود که لیگ برتر فوتسال امسال دیگر فقط داستان گیتیپسند و مس سونگون نیست. گهرزمین با شروع قدرتمند و شکستناپذیری خود جدیترین نشانه تغییر موازنه را ارائه کرده و پالایش نفت بندرعباس هم با ۱۶ امتیاز نشان داده که حضورش در صدر جدول را نمیتوان یک اتفاق گذرا دانست. در مقابل مس هنوز در فاصله قابل جبران قرار دارد و گیتیپسند هم با بازگشت به برد ثابت کرد هنوز برای قضاوت درباره این تیم زود است. اگر بخواهیم از هفته ششم یک تصویر تازه بیرون بکشیم، باید از نتیجهها عبور کنیم: رقابت امسال در حال تبدیلشدن به یک رقابت چندقطبی است؛ صدرنشینهای تازهنفس آمدهاند، مدعیان سنتی هنوز نفس میکشند و چند بازیکن هم آرامآرام خودشان را به مرکز توجه میرسانند.
شش هفته برای تعیین قهرمان کافی نیست، اما برای فهمیدن اینکه چه تیمهایی واقعاً باید جدی گرفته شوند، دیگر زمان کمی نیست. هفتههای بعدی نشان خواهد داد که آیا گهرزمین و پالایش نفت بندرعباس میتوانند این فشار را حفظ کنند یا بزرگان قدیمی لیگ دوباره جایگاه خود را پس خواهند گرفت.
جدول لیگ برتر تا پایان هفته ششم به این شرح است: