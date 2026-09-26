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کد خبر: ۱۳۹۶۰۰۸
بازدید: ۲۲۱۳
نظرات: ۱

عکس: جشن گانش چاتورتی در هند

پیروان آیین هندو در سراسر هند با آغاز جشنواره ۱۰ روزه «گانش چاتورتی»، به ستایش «گانشا»—ایزد فیل‌نشان دانایی، نیک‌بختی و آغازهای نو—پرداختند؛ رویدادی پرشور و رنگارنگ که خیابان‌ها و معابد این کشور را غرق در نور و شادمانی کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جشنواره گانش چاتورتی هند
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴
جهالت
پاسخ
2
0