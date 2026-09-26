عکس: جشن گانش چاتورتی در هند

پیروان آیین هندو در سراسر هند با آغاز جشنواره ۱۰ روزه «گانش چاتورتی»، به ستایش «گانشا»—ایزد فیل‌نشان دانایی، نیک‌بختی و آغازهای نو—پرداختند؛ رویدادی پرشور و رنگارنگ که خیابان‌ها و معابد این کشور را غرق در نور و شادمانی کرده است.