عکس: آغاز جشنواره ۱۰ روزه «گانش چاتورتی» در هند
پیروان آیین هندو در سراسر هند با آغاز جشنواره ۱۰ روزه «گانش چاتورتی»، به ستایش «گانشا»—ایزد فیلنشان دانایی، نیکبختی و آغازهای نو—پرداختند؛ رویدادی پرشور و رنگارنگ که خیابانها و معابد این کشور را غرق در نور و شادمانی کرده است.
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برچسبها:عکس بین الملل جشنواره گانش چاتورتی هند
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