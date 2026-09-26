روایت تکان دهنده مربی فوتبال از سقوطش

محمد احمدزاده بازیکن سابق باشگاه ملوان روایتی تکان دهنده از سقوط در زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش مقابل دوربین بیان کرده است. احمدزاده که می‌گوید رشوه در فوتبال را نپذیرفته و به همین دلیل جایگاه مربیگری در فوتبال را از دست داده، از ضرباتش در زندگی شخصی و فعالیتش به عنوان راننده کامیون پرده برداشته است.