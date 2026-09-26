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کد خبر:۱۳۹۶۰۰۷
کد خبر:۱۳۹۶۰۰۷
1942 بازدید
نظرات: ۵
سوت

روایت تکان دهنده مربی فوتبال از سقوطش

محمد احمدزاده بازیکن سابق باشگاه ملوان روایتی تکان دهنده از سقوط در زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش مقابل دوربین بیان کرده است. احمدزاده که می‌گوید رشوه در فوتبال را نپذیرفته و به همین دلیل جایگاه مربیگری در فوتبال را از دست داده، از ضرباتش در زندگی شخصی و فعالیتش به عنوان راننده کامیون پرده برداشته است.
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برچسب‌ها:
سوت محمد احمدزاده ویدیو مهریه فساد در فوتبال سقوط
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
1
8
پاسخ
حالا برید ازدواج کنید مهریه قبول کنید. زن ها کافیه پول نداشته باشید یک ثانیه هم با شما نمی مونند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
6
پاسخ
اگر راست گفته و رشوه نگرفته درود به شرفت مرد .
فقط شرافت انسانی برای آدم میمونه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
من این آدم رو از نزدیک میشناسم. مرد واقعی ... فقط همین
حمید
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
4
پاسخ
دو تا اشتباه مهم کردی. یکی اینکه تمام اموالت را به نام زنت کردی و دیگر اینکه وارد کاری (صادرات و واردات) شدی که ربطی به تخصصت نداشت.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
0
3
پاسخ
فقط زمان است که ارزش عزت و شرافت مشخص می کند،
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