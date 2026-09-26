سوت
روایت تکان دهنده مربی فوتبال از سقوطش
محمد احمدزاده بازیکن سابق باشگاه ملوان روایتی تکان دهنده از سقوط در زندگی شخصی و حرفهایاش مقابل دوربین بیان کرده است. احمدزاده که میگوید رشوه در فوتبال را نپذیرفته و به همین دلیل جایگاه مربیگری در فوتبال را از دست داده، از ضرباتش در زندگی شخصی و فعالیتش به عنوان راننده کامیون پرده برداشته است.
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برچسبها:سوت محمد احمدزاده ویدیو مهریه فساد در فوتبال سقوط
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حالا برید ازدواج کنید مهریه قبول کنید. زن ها کافیه پول نداشته باشید یک ثانیه هم با شما نمی مونند.
اگر راست گفته و رشوه نگرفته درود به شرفت مرد .
فقط شرافت انسانی برای آدم میمونه.
فقط شرافت انسانی برای آدم میمونه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
دو تا اشتباه مهم کردی. یکی اینکه تمام اموالت را به نام زنت کردی و دیگر اینکه وارد کاری (صادرات و واردات) شدی که ربطی به تخصصت نداشت.