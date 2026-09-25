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کد خبر:۱۳۹۵۹۹۱
کد خبر:۱۳۹۵۹۹۱
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نبض خبر

توجیه معاون پزشکیان برای حضور در عربستان را ببینید

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، درباره حضورش در مراسم نودوششمین سالگرد روز ملی عربستان سعودی در تهران توضیح داد که حضور او در این مراسم بنا بر درخواست و ابلاغ مقام‌های ذی‌صلاح انجام شده است. قائم‌پناه گفت که شخصاً «خیلی انگیزه‌ای» برای شرکت در این مراسم نداشته، اما از سوی مقام‌های مسئول به او گفته شده است برای کمک به ارتقای روابط ایران و عربستان در این برنامه حضور پیدا کند. پس از واکنش‌ها به این حضور، دفتر معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد قائم‌پناه به‌عنوان «نماینده حاکمیت ایران» و در چارچوب سیاست همسایگی و حسن همجواری، با ابلاغ رسمی مراجع ذی‌صلاح در مراسم شرکت کرده است. قائم‌پناه در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «در مراسم جشن ملی عربستان گفتم انشاالله موشک‌های ما به آمریکا برسد تا آن زمان دیگر شما را هدف قرار ندهیم. البته اگر روزی از عربستان هم به ما حمله شود باید عربستان را هم مورد حمله قرار دهیم.»
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نبض خبر محمد جعفر قائم پناه ویدیو جنگ ایران و آمریکا جنگ منطقه ای عربستان
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