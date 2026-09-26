En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید

پرونده «کنسرت کاروانسرا» پس از نزدیک به دو سال به ایستگاه پایانی رسید؛ دادگاه تجدیدنظر قم رأی صادرشده برای پرستو احمدی و هشت نفر از نوازندگان و عوامل این اجرا را تأیید کرد؛ حکمی که به دلیل انتشار یک اجرای بدون مجوز و آنچه در رأی دادگاه «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و انتشار آثار مبتذل عنوان شده، صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۸۳
| |
123 بازدید
پرستو احمدی
 
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ بر اساس رأی صادرشده، پرستو احمدی و هشت نفر از نوازندگان و عوامل «کنسرت کاروانسرا» هر کدام به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت فعالیت در امور سمعی و بصری و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌اند.
 
با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی تأیید شده و حکم صادرشده قطعی و لازم‌الاجراست.
 
اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی از طریق قبح‌زدایی و هنجارشکنی قواعد عرفی و اخلاقی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی» و همچنین مشارکت در تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثاری عنوان شده که دادگاه آنها را مستهجن و مبتذل تشخیص داده است.
 
این پرونده در پی انتشار ویدئویی از اجرای موسیقی در کاروانسرای دیرگچین قم تشکیل شد؛ اجرایی که از ابتدا با عنوان «کنسرت فرضی» در فضای مجازی منتشر شد.
 

ماجرای «کنسرت کاروانسرا» چه بود؟

 
۲۱ آذر ۱۴۰۳ ویدئویی از اجرای پرستو احمدی به همراه گروهی از نوازندگان در کاروانسرای تاریخی دیرگچین منتشر شد. در این اجرا قطعاتی از موسیقی ایرانی از جمله «مرا ببوس»، «از خون جوانان وطن»، «لحظه دیدار»، «کمر باریک»، «عزیز جون» و «چه سازم» اجرا شد.
 
اما آنچه بیش از قطعات اجراشده مورد توجه قرار گرفت، نحوه اجرای برنامه و انتشار آن در فضای مجازی بود. این برنامه بدون دریافت مجوزهای معمول یک اجرای رسمی موسیقی تولید و در صفحه یوتیوب احمدی منتشر شد.
 
مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در همان زمان اعلام کرد این برنامه «بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی» برگزار شده و در پی انتشار آن، برای خواننده و عوامل تولید پرونده قضایی تشکیل شده است.
 
بیشتر بخوانید:
 پرونده قضایی علیه «پرستو احمدی» به علت کنسرت بدون حجاب
 

وقتی یک «کنسرت فرضی» پرونده قضایی شد

 
عنوان «کنسرت فرضی» از سوی سازندگان برای این اجرا انتخاب شده بود؛ اما انتشار عمومی و گسترده ویدئو باعث شد موضوع از یک تولید موسیقایی در فضای مجازی فراتر برود.
 
در واقع، مسئله اصلی پرونده صرفاً اجرای چند قطعه موسیقی نبود؛ بلکه شیوه اجرای برنامه، رعایت نشدن ضوابط قانونی و انتشار عمومی آن در بستر فضای مجازی نیز در روند قضایی پرونده مورد توجه قرار گرفت.
 
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از متن دادنامه، دادگاه رفتار متهمان را از مصادیق اتهاماتی دانسته که در کیفرخواست پرونده مطرح شده بود و دفاعیات ارائه‌شده را برای رفع اتهامات کافی تشخیص نداده است.
 

پرستو احمدی پیش از کاروانسرا هم خبرساز بود

 
پرستو احمدی متولد اول فروردین ۱۳۷۶ در نوشهر است. او تحصیلات خود را در رشته کارگردانی سینما دنبال کرده و در سال‌های گذشته به عنوان خواننده و نوازنده در فضای مجازی فعالیت داشته است. نام احمدی پیش از اجرای کاروانسرا نیز در ارتباط با برخی اجراها و آثار موسیقایی در فضای مجازی مطرح شده بود.
 
از جمله، اجرای قطعه «از خون جوانان وطن» از آثار شناخته‌شده‌ای بود که نام او را بیشتر بر سر زبان‌ها انداخت. این قطعه که سروده عارف قزوینی است، در سال‌های گذشته توسط خوانندگان مختلف بازخوانی شده و اجرای احمدی نیز در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد.او در ادامه فعالیت خود قطعات دیگری را نیز منتشر کرد و حضورش در فضای مجازی پررنگ‌تر شد.
 

سابقه احضار؛ پرونده کاروانسرا اولین ماجرا نبود

 
«کنسرت کاروانسرا» نخستین پرونده قضایی مرتبط با فعالیت موسیقایی پرستو احمدی نبود. در سال ۱۴۰۲ نیز در پی انتشار یکی از اجراهای او، برای این خواننده پرونده‌ای تشکیل و موضوع از سوی دستگاه قضایی پیگیری شد.
 
به این ترتیب، اجرای آذرماه ۱۴۰۳ را باید در ادامه مجموعه‌ای از حاشیه‌ها و اختلاف‌نظرها درباره نحوه فعالیت این خواننده در فضای عمومی و مجازی دید؛ با این تفاوت که این بار علاوه بر خود اجرا، تولید و انتشار یک ویدئوی کامل از برنامه نیز به موضوع اصلی پرونده تبدیل شد.
 

دیرگچین؛ انتخاب یک بنای تاریخی برای اجرای موسیقی

 
کاروانسرای دیرگچین در استان قم و در مسیر تاریخی ری به اصفهان قرار دارد و از بناهای شاخص تاریخی ایران به شمار می‌رود. این بنا به همراه شماری دیگر از کاروانسراهای تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
 
انتخاب چنین مکانی برای ضبط اجرای موسیقی نیز یکی از بخش‌های مورد توجه در ماجرای «کنسرت کاروانسرا» بود؛ اجرایی که به جای سالن رسمی کنسرت، در یک بنای تاریخی ضبط شد و انتشار اینترنتی آن دامنه مخاطبانش را بسیار گسترده کرد.
 
حالا با تأیید رأی دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، پرونده «کنسرت کاروانسرا» دیگر در مرحله اعتراض قضایی قرار ندارد.
 
پرستو احمدی و هشت نفر دیگر از عوامل این اجرا، طبق حکم قطعی صادرشده، مشمول مجازات‌های تعیین‌شده از جمله ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت فعالیت هنری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور شده‌اند. گزارش‌های منتشرشده درباره رأی نیز تأیید می‌کنند که حکم بدوی شامل همین مجازات‌ها بوده است. 
 
پرونده‌ای که در آذر ۱۴۰۳ با انتشار چند قطعه موسیقی در یک کاروانسرای تاریخی آغاز شد، اکنون با صدور رأی قطعی به پایان رسیده است؛ پرونده‌ای که بار دیگر موضوع لزوم رعایت مجوزها و ضوابط قانونی در تولید و انتشار آثار موسیقایی را به یکی از بحث‌های روز حوزه فرهنگ تبدیل کرده است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرستو احمدی کنسرت‌ رای دادگاه
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
احمد ناطق‌نوری؛ رکورددار نمایندگی مجلس؛ روحانی زاده ای که بوکس را حلال کرد!
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابهامات کنسرت ‎پرستو احمدی
واکنش خاص دو فعال رسانه‌ای به کنسرت پرستو احمدی
انتشار اخباری از بازداشت «پرستو احمدی»
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
تصاویر ادعایی رسانه‌های اسرائیل از مزدوران موساد در ایران
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
روی آنتن شبکه سه اعلام شد: احتمال بالای اقدام جنگی آمریکا
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
تصاویر حمله دانش آموز 15 ساله به مدرسه!
واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت
اعلام عزای عمومی در سراسر ایران
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۳ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۴۹ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!  (۴۳ نظر)
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005r9r
tabnak.ir/005r9r