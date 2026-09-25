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کد خبر:۱۳۹۵۹۷۵
کد خبر:۱۳۹۵۹۷۵
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نبض خبر

روایت قابل تامل از خانه نشینی احمدی نژاد

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گفت: «ماجرای قهر احمدی‌نژاد فقط به وزیر اطلاعات محدود نبود؛ اختلاف او با مصلحت و نظر رهبری در چند موضوع، از جمله دانشگاه آزاد و تغییرات مدیریتی، به‌تدریج جمع شد.» قاضی زاده می‌گوید احمدی نژاد در ماجرای دانشگاه آزاد گفت که «من دلم می‌خواهد این کار را بکنم اما آقا نمی‌گذارد!» روایت قاضی زاده هاشمی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمود احمدی نژاد رهبر انقلاب خانه نشینی احمدی نژاد ویدیو امیرحسین قاضی زاده هاشمی اکبر هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد اسلامی
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