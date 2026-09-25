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کد خبر:۱۳۹۵۹۶۹
کد خبر:۱۳۹۵۹۶۹
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سوت

عکس العمل دبیر به صدور مجوز معدن برای فدراسیون کشتی

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی گفت: «ما مجوز کار اقتصادی داریم و شاید این خبری که بیرون رفته جاسوس بوده که منتشر کرده است. خیلی جاها هستند که کارهای اقتصادی می‌کنند؛ حالا اساسنامه ما به ما این اجازه را می‌دهد. اساسنامه‌ای که مصوبه اتحادیه جهانی کشتی کمیته بین‌المللی المپیک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خودمان را هم دارد. ما در شورا آنقدر کتک خورده‌ایم که حالا کمی کار سیاسی را یاد گرفته‌ایم؛ از کسی که خبر را بیرون داده شکایت کرده‌ایم اما می‌خواهم که مردم در بازی این‌ها نیفتند. ممکن است این خبر که یک ورق هم است از وزارت صمت بیرون رفته باشد. ۳ سال دویده‌ و مو به مو هر چه لازم بوده اجرا کرده‌ایم.» توضیحات کامل دبیر را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت علیرضا دبیر ویدیو فدراسیون کشتی
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