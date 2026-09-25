هواپیمای شرکت وارش روز پنجشنبه 3 مهر 1405 به علت اعمال تحریم‌های آمریکا و محدودیت هواپیمایی کشور واسط برای رسیدن به تاجیکستان یعنی ترکمنستان و آذربایجان نتوانسته بود به این کشور برود. حالا ویدیویی از دور زدن این تحریم‌ها ظاهراً از طریق آسمان ترکیه منتشر شده که خلبان این موضوع را توضیح می‌دهد. لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران را می‌بینید.