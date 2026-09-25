نبض خبر
لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران
هواپیمای شرکت وارش روز پنجشنبه 3 مهر 1405 به علت اعمال تحریمهای آمریکا و محدودیت هواپیمایی کشور واسط برای رسیدن به تاجیکستان یعنی ترکمنستان و آذربایجان نتوانسته بود به این کشور برود. حالا ویدیویی از دور زدن این تحریمها ظاهراً از طریق آسمان ترکیه منتشر شده که خلبان این موضوع را توضیح میدهد. لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر محاصره هوایی ایران ویدیو تحریم هوایی ایران محاصره هوایی تحریم خطوط هوایی جنگ اقتصادی
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ترکیه هم دیر یا زود مجبور میشه ببنده ، باید به روش دیگه ای مقابله کرد باید تنگه هرمز رو به طور کامل ببندیم عبور 0
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
مغز هم خوب چیزی است به نقشه نگاه کن بعد بگو ترکیه!!! از طریق افغانستان می توان رفت که البته امنیت آن کم است. از طریق خزر و قرقیزستان هم می توان رفت.
آفرین. لقمه رو ۱۰ دور دور سرمان می چرخانیم و در نهایت با پیروزی لقمه را میخوریم. دست مریزاد