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کد خبر:۱۳۹۵۹۳۶
کد خبر:۱۳۹۵۹۳۶
4372 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران

هواپیمای شرکت وارش روز پنجشنبه 3 مهر 1405 به علت اعمال تحریم‌های آمریکا و محدودیت هواپیمایی کشور واسط برای رسیدن به تاجیکستان یعنی ترکمنستان و آذربایجان نتوانسته بود به این کشور برود. حالا ویدیویی از دور زدن این تحریم‌ها ظاهراً از طریق آسمان ترکیه منتشر شده که خلبان این موضوع را توضیح می‌دهد. لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
4
6
پاسخ
ترکیه هم دیر یا زود مجبور میشه ببنده ، باید به روش دیگه ای مقابله کرد باید تنگه هرمز رو به طور کامل ببندیم عبور 0
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
روی کاغذ و کف خیابون همه کاری میشه کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
1
10
پاسخ
مغز هم خوب چیزی است به نقشه نگاه کن بعد بگو ترکیه!!! از طریق افغانستان می توان رفت که البته امنیت آن کم است. از طریق خزر و قرقیزستان هم می توان رفت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
1
9
پاسخ
ترکیه غرب کشوره و تاجیکستان شرق کشور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
2
7
پاسخ
می تونست بره چین از اونجا بره تاجیکستان!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
3
16
پاسخ
آفرین. لقمه رو ۱۰ دور دور سرمان می چرخانیم و در نهایت با پیروزی لقمه را می‌خوریم. دست مریزاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
1
1
پاسخ
آفرین راهش همینه. مذاکره خیانت به کودکان شهید مینابه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
0
1
پاسخ
خبر های سطح پایین بجای حل مشکل
اضافه کنید تو هوا بوق هم زدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
1
1
پاسخ
خب اینطور که میگویید بهتر بود از روی اقیانوس و از طریق قطب جنوب یک دور دور کره زمین میزد
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