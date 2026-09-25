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کد خبر:۱۳۹۵۹۳۲
کد خبر:۱۳۹۵۹۳۲
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سوت

لحظات حذف قهرمان زن ایرانی به دلیل نداشتن کفش استاندارد!

فاطمه محیطی‌زاده نماینده کشورمان در رشته هفتگانه دوومیدانی در شرایطی روز پنجشنبه 2 مهر 1405 و امروز جمعه 3 مهر 1405 در شش ماده در بازیهای آسیایی 2026 به رقابت پرداخته بود، از سوی مسئولان برگزاری، دیسکالیفه (اخراج) و از مسابقات کنار گذاشته شد. نام او حتی از جدول رقابت‌ها حذف شده است و بدین ترتیب رکوردهای قبلی او نیز از بین رفت. در جدول مسابقات ماده هفتگانه فاطمه محیطی‌زاده در مجموع شش ماده با کسب ۴۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار داشت. این ورزشکار قرار بود عصر امروز به وقت ژاپن در آخرین ماده برای کسب مدال با حریفان خود رقابت‌ کند. این دختر ملی پوش دوومیدانی که فرصت کسب مدال طلای تاریخی رشته هفتگانه را داشت، به عجیب ترین شکل ممکن این شانس را از دست داد و به دلیل استاندارد نبودن کفش‌هایش دیسکالیفه شد و از جدول مسابقات کنار رفت.
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برچسب‌ها:
سوت فاطمه محیطی زاده کفش ویدیو بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا فدراسیون دوومیدانی
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