تقاضای فوری زلنسکی از آمریکا و اروپا

رئیس‌ جمهور اوکراین ادعا کرد: به شرکای خود اطلاع دادیم که اگر فشاری بر روسیه وارد نشود، مسکو با نزدیک شدن به فصل زمستان حملات خود را تشدید خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین امروز جمعه ادعا کرد: ما به شرکای خود اطلاع دادیم که اگر فشاری بر روسیه وارد نشود، این کشور با نزدیک شدن به فصل زمستان حملات خود را تشدید خواهد کرد.

رئیس‌ جمهور اوکراین در این باره مدعی شد: برای موفقیت دیپلماسی، تحریم‌ های آمریکا باید اجرا و تحریم‌ های اروپا تقویت شوند.

ولودیمیر زلنسکی ادعا کرد: صبح امروز، روس‌ها با استفاده از پهپاد به یک ساختمان مسکونی بلندمرتبه در کی‌یف حمله کردند. آتش‌سوزی در محل حادثه مهار شده و نیروهای امدادی همچنان مشغول رسیدگی به پیامدهای این حادثه هستند.

منبع: مهر