به گزارش خبرنگار تابناک، «لارا روزن» خبرنگار شناخته شده آمریکایی در گزارشی نوشته است: عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه گفت ایران طرح جدید هفت‌روزه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده پیشنهاد کرده است.

مقام‌ها گفتند این پیشنهاد، که نوعی نسخه فشرده‌شده توافق آتش‌بس ژوئن بود که سپس فروپاشید، این هفته از طریق میانجی‌های قطری به ایالات متحده منتقل شد.

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تنگه هرمز در پایان هفت روز باز خواهد بود و مذاکرات از سر گرفته می‌شود

عراقچی در حالی که با خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده‌ها در نشستی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بعدازظهر پنجشنبه صحبت می‌کرد، گفت: «اگر شرایط خاصی برآورده شود، تنگه هرمز در پایان هفت روز باز خواهد بود و مذاکرات از سر گرفته می‌شود.»

این دیپلمات باسابقه ایرانی گفت: «شرایطی که از آمریکا خواسته‌ایم تازه نیست، چیزی بیش از آنچه پیش‌تر در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد آمده بود نیست؛ همان که رئیس‌جمهور آمریکا آن را امضا کرد.»

او به یادداشت تفاهمی اشاره داشت که به‌طور کوتاه به جنگی که ایالات متحده و اسرائیل در فوریه گذشته علیه ایران آغاز کرده بودند پایان داد.

عراقچی گفت این هفت روز «از روز بعد از پذیرش این طرح توسط آمریکا آغاز می‌شود. ما این را از طریق میانجی‌ها مطرح کرده‌ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم.»

با این حال، به نظر نمی‌رسید مقام‌های ایرانی خوش‌بین باشند که پیشنهادشان به‌سرعت در واشنگتن پیشرفت کند.

مقام‌های ایرانی به نظر از بی‌ثباتی ترامپ و مواضع به‌شدت متغیر او خسته شده بودند — او بار‌ها تهدید کرده بود تمدن ایران را کاملاً نابود می‌کند و چند ساعت بعد توافقی قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کرده بود؛ و آنها روایت دولت ترامپ را که می‌گفت آنها تمایلی به آمدن پای میز مذاکره نداشته‌اند رد کردند. مقام‌ها گفتند آنها چند بار مذاکره کرده‌اند و در میانه مذاکره مورد حمله قرار گرفته‌اند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در پایان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز چهارشنبه گفت: «آقای ترامپ و کسانی که به دنبال قلدری هستند باید بفهمند که ما آماده گفت‌و‌گو و دیپلماسی هستیم، بدون پذیرش زبان زور.»

پیشنهاد ایران نسخه‌ای کوچک تر از یادداشت تفاهم است

علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین‌المللی بحران، گفت: «پیشنهاد ایران به نظر نسخه‌ای مایکروویوی از یادداشت تفاهم ژوئن است، اما با موانع عمده روبه‌روست.»

وی گفت: «تردید برخی از همسایگان تهران درباره طرح‌هایش برای تنگه هرمز، و باور واشنگتن به اینکه این طرح اهرم ایران بر تنگه را تضعیف می‌کند و همزمان اقتصاد ایران را ضعیف می‌سازد.»

رئیس‌جمهور ایران قرار است جمعه به ایران بازگردد.

انتظار می‌رود وزیر امور خارجه عراقچی و معاونانش تا پایان هفته در نیویورک بمانند، بنابراین ممکن است فرصت‌های بیشتری برای تلاش جهت پیشبرد دیپلماسی در روز‌های آینده وجود داشته باشد. اینها شامل گفت‌و‌گو‌های ایران با کشور‌های خلیج فارس و عربی درباره نقشه‌ای برای مسیر‌های کشتیرانی در تنگه هرمز است.