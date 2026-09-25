En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

۴۲ میلیون یورو در حساب چه کسی بلوکه شد؟

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت متهم اخلال در نظام ارزی کشور خبر داد و گفت: این فرد براساس اعلام بانک مرکزی و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، در چند پرونده قضایی دارای تعهدات ارزی به میزان ۴۲ میلیون یورو بوده که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام نکرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۹۶
| |
513 بازدید
متهم ارزی

به گزارش تابناک؛ محمد علی نژاد از دستگیری و بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: متهم برابر اعلام بانک مرکزی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده قضایی تشکیل شده تعهدات ارزی خود به میزان ۴۲ میلیون یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

 وی افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور می‌باشد که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

 رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: متهم اصلی این پرونده با هماهنگی‌های قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.

 علی نژاد افزود: علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: همچنین با دستورات قضایی اموال منقول و غیر منقول متهم توقیف گردید تا حقوق بیت المال از این محل استیفاء شود.
منبع: میزان

اشتراک گذاری
برچسب ها
متهم ارزی بازداشت پیرانشهر محمد علی نژاد
بازخوانی تاریخ/وقتی سپاه تانک‌های صرب را در اوستیکولینا متوقف کرد
از اسکار و امی تا دستبند/ بازداشت ستاره‌های هالیوود در نیویورک
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری ۲ نفر از عوامل درگیری خوابگاه دانشجویان عراقی
ناپدید شدن گروهی گردشگران در خوی و پیرانشهر!
بازداشت فرد مرتبط با یک گروه سلطنت‌طلب
جزئیات تازه از پرونده نیلوفر مجاور
بازداشت مأموران خاطی در تبریز
دستگیری عامل مرگ مغزی نیلوفر مجاور
بازداشت ۲ نفر در انگلیس با ادعای همکاری با ایران
پای قاتل ۵۰۰ هزار تومانی بعد از ۷ سال به دادگاه رسید
عامل ترور شهید «کاک‌درویشی» در پیرانشهر بازداشت شد
رابطه زن جوان با ۱۲ مرد و سرقت از منازلشان
بازداشت رئیس اتاق اصناف رامسر به اتهام اختلاس
عوامل رژه موتوری مجاهدین خلق بازداشت شدند
ترور یکی از دلاوران عشایر پیرانشهر توسط عوامل ضد انقلاب
بازداشت عامل پرتاب کوکوتل مولوتوف به تجمع میدان پونک
درگیری ۱۱ نفره در سعادت‌آباد تهران با بیل و چماق+ فیلم
کشف محموله بسیار سنگین مواد مخدر
صدور حکم اعدام برای احسان خدادادی تکذیب شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
واشنگتن شرط ایران را نپذیرفت
روی آنتن شبکه سه اعلام شد: احتمال بالای اقدام جنگی آمریکا
اعلام عزای عمومی در سراسر ایران
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۸ نظر)
اولتیماتوم به پزشکیان در آستانه سفر نیویورک  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005r8S
tabnak.ir/005r8S