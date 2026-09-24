لحظه بالا آوردن پیجر توسط نتانیاهو در سازمان ملل!

بنیامین نتانیاهو در جریان اظهار سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل یک پیجر به همراه داشت و با اشاره به آن، به عمل تروریستی اسرائیل در هدف قرار دادن هزاران لبنانی با پیجر با افتحار یاد کرد و گفت: «پیجرها را یادتان هست؟ این‌ها را به خاطر دارید؟ یادتان هست؟» نتانیاهو مدعی شد: «خب، می‌توانم به شما بگویم که حزب‌الله قطعا آنها را به یاد دارد.» این حرکات عجیب نتانیاهو را می‌بینید.