نبض خبر
لحظه بالا آوردن پیجر توسط نتانیاهو در سازمان ملل!
بنیامین نتانیاهو در جریان اظهار سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل یک پیجر به همراه داشت و با اشاره به آن، به عمل تروریستی اسرائیل در هدف قرار دادن هزاران لبنانی با پیجر با افتحار یاد کرد و گفت: «پیجرها را یادتان هست؟ اینها را به خاطر دارید؟ یادتان هست؟» نتانیاهو مدعی شد: «خب، میتوانم به شما بگویم که حزبالله قطعا آنها را به یاد دارد.» این حرکات عجیب نتانیاهو را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر بنیامین نتانیاهو مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی انفجار پیجر ویدیو انفجار بیسیم