مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع زلزله‌ای به بزرگی چهار ریشتر در شهرستان آران و بیدگل خبر داد.

زلزله، آران و بیدگل را لرزاند

به گزارش تابناک؛ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی چهار ریشتر ساعت ۱۱ و ۳۹ دقیقه امروز در عمق هشت کیلومتری زمین، محدوده سفیددشت و نوش‌آباد در شهرستان آران و بیدگل را لرزاند.

وی افزود: در پی وقوع این زمین‌لرزه، چهار تیم ارزیاب برای بررسی وضعیت مناطق روستایی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است، تصریح کرد: تکان‌ها و لرزش ناشی از زلزله در ساختمان‌های مناطق شهری و روستایی مجاور کانون زمین‌لرزه در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل احساس شده است.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر زلزله از سوی تیم‌های ارزیاب در حال انجام است.

منبع: مهر

