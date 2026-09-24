در جریان سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد، نمایندگان بیش از هفتاد کشور دنیا یا در سخنرانی نتانیاهو شرکت نکردند و یا در لحظه سخنرانی‌‌اش سازمان اجلاس را ترک کردند که اتفاقی کم سابقه در تاریخ رژیم جعلی صهیونیستی است و سطح انزوای صهیونیست‌ها پس از کشتارهایشان در منطقه به ویژه در فلسطین، سوریه و ایران را نشان می‌دهد. پنج ویدیو از لحظات تحقیر نتانیاهو در سازمان ملل را می‌بینید. نتانیاهو سپس به سران کشورها در ابتدای سخنرانی‌اش توهین کرد و گفت: «پیش از آنکه شروع کنم، فقط یک اعلان سریع: اگر هر ترسوی اخلاقی دیگری هم هست که هنوز این سالن را ترک نکرده، لطفاً همین حالا این کار را بکند!»