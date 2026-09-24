نبض خبر
پنج ویدیو از لحظات تحقیر نتانیاهو در سازمان ملل
در جریان سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد، نمایندگان بیش از هفتاد کشور دنیا یا در سخنرانی نتانیاهو شرکت نکردند و یا در لحظه سخنرانیاش سازمان اجلاس را ترک کردند که اتفاقی کم سابقه در تاریخ رژیم جعلی صهیونیستی است و سطح انزوای صهیونیستها پس از کشتارهایشان در منطقه به ویژه در فلسطین، سوریه و ایران را نشان میدهد. پنج ویدیو از لحظات تحقیر نتانیاهو در سازمان ملل را میبینید. نتانیاهو سپس به سران کشورها در ابتدای سخنرانیاش توهین کرد و گفت: «پیش از آنکه شروع کنم، فقط یک اعلان سریع: اگر هر ترسوی اخلاقی دیگری هم هست که هنوز این سالن را ترک نکرده، لطفاً همین حالا این کار را بکند!»
گزارش خطا
پسندها:
0