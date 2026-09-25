پیام سپاه درباره آمادگی برای مقطع جدید جنگ

حسین محبی گفت: آمریکا با وجود برخورداری از نیروی دریایی گسترده، نتوانست تنگه هرمز را به شرایط مورد نظر خود بازگرداند.

به گزارش تابناک؛ کنگره ۱۰۰ شهید بخش خرمدشت شهرستان تاکستان امشب، سوم مهر، در مسجد اعظم شهر خرمدشت برگزار شد.

حسین محبی در این مراسم با اشاره به تحولات جنگ اخیر اظهار کرد: جنگ در شکل گذشته خود متوقف شده، اما ماهیت تقابل همچنان ادامه دارد و ایران خود را برای مواجهه با شرایط جدید آماده کرده است.

وی افزود: با وجود برخورداری آمریکا از امکانات گسترده نظامی و فناوری، محاسبات این کشور درباره توان دفاعی و تهاجمی ایران محقق نشد.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: دشمن در محاسبات خود درباره توان مقاومت ایران و ظرفیت موشکی و پهپادی کشور دچار اشتباه شد. برد، حجم تخریب، دقت و قابلیت‌های این تجهیزات، طرف مقابل را غافلگیر کرد.

محبی با بیان اینکه ایران در جریان این نبرد توانست بخشی از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته آمریکا را در عرصه‌های هوایی و دریایی هدف قرار دهد، عنوان کرد: این موضوع نشان داد برتری فناوری طرف مقابل نمی‌تواند مانع پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی ایران شود.

سخنگوی سپاه گفت: پایگاه‌های آمریکا در جریان حملات ایران مخروبه‌ای شده‌اند که هزینه و شرایط بازسازی این پایگاه‌ها برای آمریکا سنگین خواهد بود.

محبی همچنین با اشاره به حمله به مراکز اطلاعاتی آمریکا در منطقه گفت: این حملات نشان داد مراکز و زیرساخت‌های اطلاعاتی آمریکا نیز از دید و دسترسی عملیاتی ایران خارج نیستند.

وی عنوان کرد: آمریکا نتوانست اهداف خود را در برابر ایران محقق کند و اکنون تلاش می‌کند آثار این شکست را در عرصه‌های مختلف مدیریت کند.

او ادامه داد: آمریکا با وجود برخورداری از نیروی دریایی گسترده، نتوانست تنگه هرمز را به شرایط مورد نظر خود بازگرداند.

وی عنوان کرد: شناورهای آمریکایی از محدوده تنگه هرمز ۴۰۰ کیلومتر فاصله گرفته‌اند و ناوگان این کشور همچنان در بحرین مستقر است و این یعنی پیروزی بزرگ ایران.

محبی ادامه داد: این وضعیت نشان‌دهنده تغییر معادلات منطقه‌ای و افزایش توان بازدارندگی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز است.

وی گفت: در هر نقطه‌ای که ایران مواضع آمریکا را هدف قرار داده، هدف پایگاه‌های این کشور بوده است، نه کشورهای منطقه. سخنگوی سپاه با اشاره به افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز به جایی رسیده‌ایم که اگر دشمن ۲ یا سه هدف ما را مورد اصابت قرار دهد، ایران می‌تواند با چند برابر هدف پاسخ محکم بدهد.

محبی اضافه کرد: معادلات دفاعی ایران نسبت به گذشته تغییر کرده و دشمن نمی‌تواند با محاسبات گذشته درباره هزینه‌های اقدام نظامی علیه کشور تصمیم‌گیری کند.

او گفت: جنگ در شکل قبلی متوقف شده، اما ماهیت تقابل ادامه دارد و ایران برای مواجهه با مقاطع جدید این نبرد آمادگی دارد. در صورت حمله جدید، ایران در نحوه دفاع و پاسخ متقابل تغییراتی ایجاد خواهد کرد، از جمله تغییر جغرافیای درگیری، استفاده از تجهیزات و تسلیحات جدید و انتخاب اهداف متفاوت.

وی توضیح داد: ایران برخی توانمندی‌ها و اهداف راهبردی را در اختیار دارد که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و در صورت ضرورت، از این ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد.

محبی اظهار کرد: جغرافیا در جنگ اخیر بار دیگر اهمیت خود را در معادلات منطقه‌ای نشان داد و توان ایران در این منطقه، بخشی از قدرت بازدارندگی کشور را به نمایش گذاشت.

وی افزود: کاهش تردد در این مسیر، آثار خود را بر بازار انرژی و زنجیره تامین جهانی گذاشته و نشان داده تحولات منطقه نمی‌تواند از معادلات اقتصادی جهان جدا باشد.

او گفت: تجهیزات و جنگ‌افزارهای کشور از جنگ ۱۲روزه تا جنگ رمضان تغییرات اساسی داشته‌اند. این پیشرفت‌ها حاصل توان علمی، تخصص و ظرفیت جوانان ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در میدان نبرد به نمایش درآمد، نتیجه اتکا به توان داخلی و خودباوری ملی بود. امروز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای دفاع و پاسخ به تهدیدها برخوردار است. اگر اراده یک ملت حفظ شود، حتی در برابر فشارها و محدودیت‌ها نیز می‌توان ایستادگی کرد. دستاوردهای دفاعی کشور در این نبرد، بخشی از نتیجه همین خودباوری و اتکا به ظرفیت داخلی است.

منبع: فارس