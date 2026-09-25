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جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای چالوس، هراز و فشم در روزهای جمعه سوم و شنبه چهارم مهر خبر داد و گفت: جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز؛ سوم مهرماه در مسیر مرزن‌آباد به تهران یک‌طرفه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۷۹
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جاده چالوس

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم سفرهای پایان هفته اظهار کرد: برای مدیریت جریان تردد و پیشگیری از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی، محدودیت‌های مقطعی و زمان‌بندی‌شده در محورهای شمالی اجرا خواهد شد.

وی درباره محدودیت‌های امروز جمعه سوم مهر در محور چالوس گفت: از ساعت ۱۴، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران-شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع می‌شود و از ساعت ۱۵ نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

وی درباره محور هراز نیز گفت: از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز، تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.

محبی اضافه کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس نیز با تشخیص عوامل پلیس راه اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور فشم اظهار کرد: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز، تردد خودروها در محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت می‌شود.

وی درباره محدودیت‌های روز شنبه چهارم مهر نیز گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت و در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

محبی از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های محورهای شمالی را بررسی کنند و زمان بازگشت خود را به ساعات پایانی تعطیلات موکول نکنند.
منبع: ایرنا

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جاده چالوس یکطرفه شدن محدودیت های ترافیکی پلیس راهور
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