رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای چالوس، هراز و فشم در روزهای جمعه سوم و شنبه چهارم مهر خبر داد و گفت: جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز؛ سوم مهرماه در مسیر مرزن‌آباد به تهران یک‌طرفه می‌شود.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم سفرهای پایان هفته اظهار کرد: برای مدیریت جریان تردد و پیشگیری از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی، محدودیت‌های مقطعی و زمان‌بندی‌شده در محورهای شمالی اجرا خواهد شد.

وی درباره محدودیت‌های امروز جمعه سوم مهر در محور چالوس گفت: از ساعت ۱۴، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران-شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع می‌شود و از ساعت ۱۵ نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

وی درباره محور هراز نیز گفت: از ساعت ۸ تا ۲۴ امروز، تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.

محبی اضافه کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس نیز با تشخیص عوامل پلیس راه اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور فشم اظهار کرد: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز، تردد خودروها در محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت می‌شود.

وی درباره محدودیت‌های روز شنبه چهارم مهر نیز گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت و در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

محبی از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های محورهای شمالی را بررسی کنند و زمان بازگشت خود را به ساعات پایانی تعطیلات موکول نکنند.

منبع: ایرنا