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پاسخ تند ایران به نمایش نتانیاهو در نیویورک

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعا‌های نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، نوشت که تاریخ درباره جنایت، اشغال و تجاوز قضاوت خواهد کرد نه نمایش‌های تبلیغاتی در نیویورک.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۷۵
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کاظم غریب آبادی

به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به ادعا‌های نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نوشت: نتانیاهوی جنایتکار به مجمع عمومی آمد تا تریبون این نهاد بین‌المللی را به بلندگوی توجیه جنگ و تجاوز تبدیل کند؛ اما خروج ۷۷ هیئت از سالن گویاتر از هر سخنرانی بود. 

غریب‌آبادی گفت: جهان، فریب روایت‌سازی را نمی‌خورد. تاریخ درباره جنایت، اشغال و تجاوز قضاوت خواهد کرد نه نمایش‌های تبلیغاتی در نیویورک.

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کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه سازمان ملل نتانیاهو جنایت
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