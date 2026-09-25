پاسخ تند ایران به نمایش نتانیاهو در نیویورک
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، نوشت که تاریخ درباره جنایت، اشغال و تجاوز قضاوت خواهد کرد نه نمایشهای تبلیغاتی در نیویورک.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۷۵| |
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به گزارش تابناک؛ کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به ادعاهای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه نوشت: نتانیاهوی جنایتکار به مجمع عمومی آمد تا تریبون این نهاد بینالمللی را به بلندگوی توجیه جنگ و تجاوز تبدیل کند؛ اما خروج ۷۷ هیئت از سالن گویاتر از هر سخنرانی بود.
غریبآبادی گفت: جهان، فریب روایتسازی را نمیخورد. تاریخ درباره جنایت، اشغال و تجاوز قضاوت خواهد کرد نه نمایشهای تبلیغاتی در نیویورک.
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