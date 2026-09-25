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دیدار پزشکیان با سردبیران روزنامههای آمریکایی
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با سردبیران و مقامات ارشد رسانه های آمریکایی در نیویورک دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر:
۱۳۹۵۸۷۴
تاریخ انتشار:
۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵
25 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۵۸۷۴
|
۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵
25 September 2026
|
2365
بازدید
2365
بازدید
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مسعود پزشکیان
روزنامه نگار
آمریکا
نیویورک
روزنامه نگاران آمریکایی
دیدار
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