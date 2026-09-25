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کد خبر: ۱۳۹۵۸۷۳
بازدید: ۱۸۰۲

عکس: جشن نیمه پاییز در چین

«جشن نیمه پاییز» یا جشنواره ماه، به عنوان یکی از مهم‌ترین آیین‌های سنتی در فرهنگ چینی، در پانزدهمین روز از ماه هشتم گاه‌شمار چینی برگزار می‌شود؛ جشنی با نمادهایی چون فانوس‌های نورانی و کیک ماه که نماد کمال، یکپارچگی و امید به آینده‌ای روشن است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جشن نیمه پاییز چین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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