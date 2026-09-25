عکس: اعتراضات و ترک سالن سازمان ملل هنگام سخنرانی نتانیاهو
سخنرانی نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با واکنشهای اعتراضی تندی روبهرو شد؛ صدها معترض در خارج از مقر این سازمان دست به تجمع زدند و همزمان با ورود او به جایگاه، خیل کثیری از نمایندگان حاضر، سالن نشست را ترک کردند.
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برچسبها:عکس بین الملل رژیم صهیونیستی سازمان ملل متحد
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