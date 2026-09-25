قیمت نفت برنت اعلام شد

بهای نفت خام برنت به ۱۰۵ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با یک دلار و ۵۶ سنت معادل ۱.۶۵ درصد کاهش، ۹۳ دلار و ۵ سنت در هر بشکه معامله شد.

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی با وجود تداوم نگرانی‌ها نسبت به آسیب دیدن تاسیسات نفتی و متاثر شدن عرضه، اندکی کاهش یافت.

قیمت نفت خام برنت با ۸۷ سنت معادل ۰.۸۲ درصد کاهش، به ۱۰۵ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با یک دلار و ۵۶ سنت معادل ۱.۶۵ درصد کاهش، ۹۳ دلار و ۵ سنت در هر بشکه معامله شد.

این آغاز آرام معاملات در تضاد با نوسانات هفته‌ای بود که طی آن قیمت نفت در روز پنج‌شنبه به بالاترین حد خود در یک هفته اخیر رسیده بود. هر دو قرارداد نفتی تا ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بودند، به‌طوری که قیمت نهایی برنت ۳.۴ درصد و قیمت وست تگزاس اینترمدیت ۲.۷ درصد رشد داشت. نفت برنت بالاترین قیمت پایانی خود را از ۱۵ سپتامبر به این طرف ثبت کرد. همچنین این نخستین افزایش قیمت پس از چند روز برای شاخص نفت آمریکا بود؛ شاخصی که در شش جلسه معاملاتی پیش از آن ۱۳ درصد افت کرده و برای کل هفته ۶.۴۲ درصد کاهش داشت، در حالی که برنت در همین بازه زمانی رشد ۲.۰۹ درصدی را ثبت کرد.

اختلاف قیمت (اسپرد) میان برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ۱۲ دلار و ۶۸ سنت رسیده است که بیشترین میزان از ماه مه محسوب می‌شود.

نگرانی‌ها از احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط آمریکا که می‌تواند بازار داخلی این کشور را با مازاد عرضه مواجه کند، عامل اصلی واگرایی قیمت میان این دو شاخص است که معمولا همگام با یکدیگر نوسان می‌کنند، هرچند قرارداد نفت آمریکا اغلب با قیمتی پایین‌تر نسبت به برنت معامله می‌شود.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: «اختلاف قیمت غیرعادی میان وست تگزاس اینترمدیت و برنت، همچنین بازتاب‌دهنده تفاوت در پروفایل‌های ریسک منطقه‌ای است که در این وضعیت نقش دارند.»

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها در واکنش به حملات عربستان، دو عملیات نظامی را با استفاده از موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادها علیه یک هدف حساس در ریاض و شرکت آرامکو در ینبع انجام داده‌اند.

واترر گفت: این حملات مداوم، «یادآوری آشکاری است مبنی بر اینکه تاسیسات حیاتی نفتی همچنان به‌طور جدی در معرض خطر حملات قرار دارند.»

بر اساس گزارش رویترز، طبق اطلاعات منابع صنعتی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های کشتیرانی، عربستان سعودی در حال افزایش حجم پمپاژ نفت خام از طریق خط لوله «شرق-غرب» است که به پایانه صادراتی ینبع در دریای سرخ منتهی می‌شود، اما عملیات بارگیری نفتکش‌ها هنوز از سر گرفته نشده است.

منبع: ایسنا