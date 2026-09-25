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شناسایی محموله جنجالی ایران در آب‌های دور

۳ نفتکش منتسب به ایران حامل ۶ میلیون بشکه نفت که از سوی آمریکا دزیده شده بود، شناسایی شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۶۸
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2893 بازدید
نفتکش ایرانی

به گزارش تابناک؛ محموله ۶۰۰ میلیون دلاری منتسب به ایران که به ادعای تانکر ترکرز توسط آمریکا ربوده شد شناسایی شد.

بنا بر این گزارش؛ این سه نفتکش در اردیبهشت امسال واقع در دریای عمان ربوده شده‌اند. بر این مبنا نفتکش مجستیک ایکس و تیفانی در سواحل شمالی برزیل هستند و نفتکش لنور به تازگی دماغه امید نیک را دور زده و به اقیانوس اطلس جنوبی رسیده است. 
منبع: فارس

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