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شی از توافق با ترامپ خبر داد

شی جین پینگ اظهار کرد: ما با ترامپ مذاکراتی صریح و عمیق درباره چندین موضوع داشتیم و به تفاهم‌هایی دست یافتیم.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۶۷
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دیدار

به گزارش تابناک؛ شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ضیافت شام کاخ سفید در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که دو طرف در جریان مذاکرات خود درباره شماری از مسائل به درک مشترک و تفاهم رسیده‌اند.

شی جین پینگ اظهار کرد: ما با ترامپ مذاکراتی صریح و عمیق درباره چندین موضوع داشتیم و به تفاهم‌هایی دست یافتیم.

رئیس جمهور چین افزود: در جریان سفر ترامپ به چین، توافق کردیم روابطی سازنده و از نظر راهبردی باثبات میان پکن و واشنگتن ایجاد کنیم.

وی با اشاره به تفاوت نظام‌های سیاسی دو کشور بر ضرورت تداوم گفت وگو و همکاری میان چین و آمریکا تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، ترامپ نیز در این ضیافت شام با اشاره به اینکه آمریکا و چین دو نظام متفاوت دارند، اظهار کرد که اما روابط دو کشور در بهترین شرایط قرار دارد.
منبع: ایرنا

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