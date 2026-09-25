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پروازهای ایران-نجف لغو شد

«پرواز‌های ورودی و خروجی ایران از ساعت ۲ بامداد جمعه ۳ مهر لغو شد.» این در حالی است که در برنامه پرواز‌های خروجی تهران هنوز نام برخی ایرلاین‌ها برای پرواز به نجف دیده می‌شود و کاروان‌های عتبات هم منتظر پرواز به نجف هستند.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۶۱
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پرواز ایران نجف

به گزارش تابناک؛ برخی پروازهای تهران ـ نجف طبق برنامه هنوز روی تابلو خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) دیده می‌شود اما فرودگاه نجف از ساعتی قبل پذیرش پروازهای ایران را متوقف کرد.

بنا بر این گزارش؛ فرودگاه نجف اعلام کرد، «پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت ۲ بامداد جمعه ۳ مهر لغو شد.» این در حالی است که در برنامه پروازهای خروجی تهران هنوز نام برخی ایرلاین‌ها برای پرواز به نجف دیده می‌شود و کاروان‌های عتبات هم منتظر پرواز به نجف هستند.

چند روز پیش فرودگاه بغداد در پی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و نگرانی از تبعات پذیرش هواپیماهای ایرانی از چرخه پروازهای ایران خارج شد. سازمان هواپیمایی اعلام کرد که پروازهای بغداد به نجف منتقل می‌شود.

اما فرودگاه نجف از دقایقی قبل پذیرش پروازهای ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. یکی از مدیران دفاتر زیارتی که امروز پرواز برگشت داشت، می‌گوید که «مجبوریم زمینی به کشور برگردیم.»
منبع: فارس

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