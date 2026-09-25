به گزارش تابناک؛ زیدآبادی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: سخنرانی نتانیاهو در مقر سازمان‌ملل یک رسوایی تمام‌عیار بود!

تصور می‌کنم تجمعات اعتراضی، ترک هیئت‌ها و هو شدن، او را از کوره به در برد و همین کار دستش داد!

به عنوان یک یاغی بین‌المللی بی‌رحم و خودخواه در پشتِ تریبون ملل متحد ظاهر شد و رهبران جهان را مورد توهین قرار داد.

این نوع حضور در سازمان‌ملل، او را در عرصهٔ جهانی منزوی‌تر کرد و در عرصهٔ داخلی هم به نظرم به زیان او در انتخابات تمام خواهد شد.