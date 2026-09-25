عکس: کوچ گلههای آلپاکا در کوهستانهای سوئیس
با فرارسیدن فصل پاییز و آغاز سنت دیرینه «آلپابزوگ» (کوچ پاییزه دامها) در سوئیس، کشاورزان منطقه گریسالپ حدود ۷۰ رأس آلپاکا را از مراتع مرتفع کوهستانی به سمت دره هدایت کردند تا برای گذراندن فصل سرما، راهی مزارع زمستانی خود در اوبرلند برن شوند.
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برچسبها:عکس طبیعت کوچ گلههای آلپاکا کوهستانهای سوئیس
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