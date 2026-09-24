به گزارش تابناک؛ امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه گفت کشورش نیروی نظامی و سامانه‌های دفاعی به عربستان اعزام خواهد کرد تا به حفاظت از شهر بندری ینبع در دریای سرخ کمک کند، شهری که برای صادرات نفت عربستان اهمیت راهبردی دارد.

وی در این باره گفت: «این توافقی است که با سعودی‌ها به آن رسیدیم. ما در آستانه اعزام منابع نظامی هستیم، سربازان، سامانه‌های راداری و سامانه‌های دفاعی، تا از این سایت حفاظت کنیم. نه برای اینکه وارد هیچ درگیری‌ای شویم.»

صادرات نفت عربستان به کمترین رقم ۳۶ سال گذشته رسید

با ادامه محاصره هوایی و دریایی عربستان علیه یمن، درگیری‌ها میان دو کشور تشدید شده است. یمن در پاسخ به حملات ریاض، در هفته‌های اخیر چندین تأسیسات نظامی و نفتی عربستان را هدف قرار داده و خط لوله شرق-غرب عربستان را نیز منهدم نموده است، اقدامی که عربستان را با بحران جدی در صادرات نفت مواجه کرد و صادرات این کشور را به کمترین رقم ۳۶ سال گذشته رساند.

درخواست کمک سعودی از سوی اکثر کشورها رد شد

به گفته رسانه‌های مختلف، سعودی‌ها در ادامه از کشور‌های مختلف از جمله آمریکا درخواست کمک و حمایت نظامی در برابر یمن نمودند، اما اکثر کشور‌ها این درخواست را رد کردند.

منبع: فارس