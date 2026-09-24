معاون نخست وزیر صنعاء به عربستان هشدار داد که هرگونه تلاش برای ایجاد تنشی جدید، پاسخی دردناک و کوبنده از طرف نیرو‌های مسلح یمن دریافت خواهد کرد.

هشدار صنعاء به عربستان: هرگونه تنش جدید، بهای سنگینی خواهد داشت

به گزارشتابناک، «محمد مفتاح» معاون نخست وزیر دولت صنعاء در مصاحبه‌ای اختصاصی با تلویزیون «المسیره» یمن تاکید کرد: نیرو‌های صنعاء در راستای درهم شکستن تلاش‌ها برای سرکوب مردم یمن، معادله «محاصره در برابر محاصره» را اعمال کرده‌اند.

معاون نخست وزیر دولت صنعاء در ادامه به رژیم سعودی هشدار داد که اصرار بر گشودن یک جبهه جدید تنش، با پاسخی دردناک و کوبنده مواجه خواهد شد.

او در همین رابطه تاکید کرد: صنعاء از توانایی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام عربستان برخوردار بوده و می‌تواند ریاض را به پرداخت بهای سنگینی بابت آن وادار کند.

مفتاح اظهار کرد: دریانوردی در تنگه باب المندب کاملا امن است و تهدیدی از جانب صنعاء برای آن وجود ندارد.

او همچنین گفت: رژیم سعودی دهه‌ها است به دنبال تحمیل دیکته‌های خود به یمن و تجزیه آن جهت دسترسی به دریای عرب از طریق خاک یمن است. ریاض به این شکل، خود را به دشمن تاریخی خواسته‌های مردم یمن و مردم منطقه تبدیل کرده است.

معاون نخست وزیر دولت صنعاء در پایان نیز گفت: شرط‌بندی‌های سعودی و صهیونیستی برای سرنگونی انقلاب ۲۱ سپتامبر، در برابر آگاهی مردم، همبستگی آنها با رهبری‌شان و عزم آنها برای بازپس‌گیری تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی‌شان، شکست خورد.

منبع: ایسنا