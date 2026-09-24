En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار صنعاء به عربستان: هرگونه تنش جدید، بهای سنگینی خواهد داشت

معاون نخست وزیر صنعاء به عربستان هشدار داد که هرگونه تلاش برای ایجاد تنشی جدید، پاسخی دردناک و کوبنده از طرف نیرو‌های مسلح یمن دریافت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۸۲
| |
664 بازدید
یمن

به گزارشتابناک، «محمد مفتاح» معاون نخست وزیر دولت صنعاء در مصاحبه‌ای اختصاصی با تلویزیون «المسیره» یمن تاکید کرد: نیرو‌های صنعاء در راستای درهم شکستن تلاش‌ها برای سرکوب مردم یمن، معادله «محاصره در برابر محاصره» را اعمال کرده‌اند.

 

معاون نخست وزیر دولت صنعاء در ادامه به رژیم سعودی هشدار داد که اصرار بر گشودن یک جبهه جدید تنش، با پاسخی دردناک و کوبنده مواجه خواهد شد.

 

او در همین رابطه تاکید کرد: صنعاء از توانایی کامل برای مقابله با هرگونه اقدام عربستان برخوردار بوده و می‌تواند ریاض را به پرداخت بهای سنگینی بابت آن وادار کند.

 

مفتاح اظهار کرد: دریانوردی در تنگه باب المندب کاملا امن است و تهدیدی از جانب صنعاء برای آن وجود ندارد.

 

او همچنین گفت: رژیم سعودی دهه‌ها است به دنبال تحمیل دیکته‌های خود به یمن و تجزیه آن جهت دسترسی به دریای عرب از طریق خاک یمن است. ریاض به این شکل، خود را به دشمن تاریخی خواسته‌های مردم یمن و مردم منطقه تبدیل کرده است.

 

معاون نخست وزیر دولت صنعاء در پایان نیز گفت: شرط‌بندی‌های سعودی و صهیونیستی برای سرنگونی انقلاب ۲۱ سپتامبر، در برابر آگاهی مردم، همبستگی آنها با رهبری‌شان و عزم آنها برای بازپس‌گیری تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی‌شان، شکست خورد.

 

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن انصارلله عربستان
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
تصاویر کشتار مرگبار در طلافروشی؛ اهواز نیست! +18
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
اسب‌های آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
آناهیتا افشار و ادعای انتشار فیلم خصوصی/وقتی نگرانی مردم، ابزار تبلیغ فیلم می‌شود
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
زبان بدن معنادار پزشکیان در امروز صبح: باز هم...
گواهینامه رانندگی ۹ برابر گران شد
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005r6c
tabnak.ir/005r6c