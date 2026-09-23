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مکرون: جنگ علیه ایران گزینه درستی نبود

رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید شرکت این کشور در جنگ علیه ایران گزینه درستی نبود و به همین علت صورت نگرفت.
کد خبر: ۱۳۹۵۶۳۰
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2645 بازدید
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حمله به ایران

به گزارش تابناک؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید شرکت این کشور در جنگ علیه ایران گزینه درستی نبود و به همین علت صورت نگرفت.

رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز اظهار کرد: فرانسه آماده است در یک عملیات بین‌المللی، با ماهیتی صرفاً دفاعی، برای تضمین حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کند.

وی افزود: ما در جنگ علیه ایران مشارکت نکردیم، زیرا معتقد بودیم این گزینه درستی نبود.

او ادعا کرد: باید هر کاری از دستمان برمی‌آید برای بازگشایی تنگه هرمز انجام دهیم. وقتی می‌خواهید دیگران را درگیر کنید، باید پیش از آغاز جنگ با آنها مشورت کنید.
 مکرون اظهار کرد: هدف ما دستیابی به توافقی برای کاهش فشارها بر بازارهای گازوئیل، سوخت هواپیما، نفت خام و گاز است. ایران چند ماه پیش متوجه شد که یک اهرم فشار در اختیار دارد و آن، توانایی تأثیرگذاری بر عرضه انرژی است.

او با بیان اینکه فکر نمی‌کنم تغییر نظام حکومتی از طریق بمباران یک کشور امکان‌پذیر باشد،گفت: برای من، تضمین اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، هدف اصلی است.

وی اضافه کرد: آمریکا کشوری است که می‌تواند این مشکل را حل کند و ما به آمریکا نیاز داریم. باید پیامدهای جنگ علیه ایران ــ که از اواخر فوریه آغاز شد ــ بر تجارت را مدیریت کنیم.
منبع: انتخاب 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
0
4
پاسخ
مکرون در این انتخابات با جذبش حذفه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
صدراعظم المان کاملا حمایت کرد از حمله به ایران و جمله معروف حمله کثیف باید انجام میشد و ... را گفت
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