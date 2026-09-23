مکرون: جنگ علیه ایران گزینه درستی نبود
به گزارش تابناک؛ امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه میگوید شرکت این کشور در جنگ علیه ایران گزینه درستی نبود و به همین علت صورت نگرفت.
رئیسجمهور فرانسه در گفتوگو با ایبیسی نیوز اظهار کرد: فرانسه آماده است در یک عملیات بینالمللی، با ماهیتی صرفاً دفاعی، برای تضمین حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کند.
وی افزود: ما در جنگ علیه ایران مشارکت نکردیم، زیرا معتقد بودیم این گزینه درستی نبود.
او ادعا کرد: باید هر کاری از دستمان برمیآید برای بازگشایی تنگه هرمز انجام دهیم. وقتی میخواهید دیگران را درگیر کنید، باید پیش از آغاز جنگ با آنها مشورت کنید.
مکرون اظهار کرد: هدف ما دستیابی به توافقی برای کاهش فشارها بر بازارهای گازوئیل، سوخت هواپیما، نفت خام و گاز است. ایران چند ماه پیش متوجه شد که یک اهرم فشار در اختیار دارد و آن، توانایی تأثیرگذاری بر عرضه انرژی است.
او با بیان اینکه فکر نمیکنم تغییر نظام حکومتی از طریق بمباران یک کشور امکانپذیر باشد،گفت: برای من، تضمین اینکه ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند، هدف اصلی است.
وی اضافه کرد: آمریکا کشوری است که میتواند این مشکل را حل کند و ما به آمریکا نیاز داریم. باید پیامدهای جنگ علیه ایران ــ که از اواخر فوریه آغاز شد ــ بر تجارت را مدیریت کنیم.
منبع: انتخاب