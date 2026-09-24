عکس حاج قاسم جلوی چشم نتانیاهو در سازمان ملل
تصویر حاج قاسم همزمان با سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، روی میز هیئت جمهوری اسلامی ایران مورد توجه رسانههای عبری قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۴۸| |
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به گزارش تابناک؛ تصویر حاج قاسم در لحظه سخنرانی نتانیاهو روی میز هیئت ایرانی قرار گرفت.
رسانههای عبری تصویری از محل استقرار هیئت جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کردند.
همزمان با آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو در سالن مجمع عمومی، قاب عکسی از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی روی میز هیئت ایرانی قرار داده شد.
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