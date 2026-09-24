آن ۱۷۷ مدیر

بزرگی گفت: «اگر خواص و علماء به واجبات اکتفاء کند عوام مرتکب محرمات میشوند واگر خواص علاوه بر واجبات به مستحبات عمل کنند عوام واجبات را انجام خواهند داد» این عبارت بی تردید تشریع حکم فقهی و شرعی نیست بلکه بیان اهمیت جایگاه خواص، حاکمان، گروه‌های مرجع و مدیران در جامعه اسلامی است این عبارت می‌گوید مسئولان درانجام وظایف نه تنها به واجبات ووظایف خود پایبند باشند بلکه در مقایسه باسایرین بار بیشتروزحمات زیادی را باید متحمل شوند واز هرجهت الگو باشند، چون درراس هرم ساختار کشور ومدیریت جامعه قرار گرفته‌اند لذا به مراقبت و خود کنترلی بیش از دیگران محتاج هستند تا در امر هدایت مردم دچار انحراف و خسران نشوند. با ذکراین مقدمه بخوانیم این خبر را که «اجرای احکام نظارتی در پنج‌ماهه نخست امسال، علاوه بر بازگرداندن بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به خزانه کشور، به محکومیت ۱۷۷ مدیر متخلف به مجازات‌هایی نظیر انفصال از خدمت و جبران خسارت انجامید.» (تابناک کد خبر:۱۳۹۲۴۶۳تاریخ انتشار:۱۰ شهریور ۱۴۰۵) جا دارد که نخست از برخورد با این تخلف تشکر شود ولی یاد آور شویم که وجود مدیران متخلف هیچ نسبتی با نظام اداری و حقوق مردم نداردواین خبر هشداری است به ناظران که باید مراقب گزینش و عملکرد مدیران باشند وبدانندکه سلامت دستگاه حاکمیت کشورنقش مهمی دررضایت مندی و امیدواری مردم به حل مشکلات دارد. باری موضوع حکمرانی در یک نظام اسلامی مصداق جهاد اکبر است یعنی شرط لازم در توفیق حکمرانی و مواجهه با مشکلات بزرگ، سلامت حاکمان ومدیران است تا آثار التزام به معنویت و شریعت را مردم درآنان ببییندوخودعمل نمایند همانگونه که رسول‌الله (ص) فرمودند: لا تصلح الإمامة إلا لرجل فیه ثلاث خصال. ورع یحجزه عن معاصی الله، وحلم یملک به غضبه، وحسن الولایة على من یلی حتى یکون لهم کالوالد الرحیم. حکمرانی به سامان نمیرسد مگر توسط کسی که داراى سه خصلت باشد. پارسایى اى که او را از کارهاى حرام باز دارد، بردبارى اى که با آن خشم خود را مهار کند و خوشرفتارى با کسانى که بر آنان حکومت مى کند، چندان که برایشان همچون پدرى مهربان باشد. (الخصال ۱۱۶/ ۹۷)

صرف نظر از ظاهر حدیث اگر به توسعه معنایی قائل شویم می‌توان چنین پنداشت که معنای اولویت وتقدم وتاخردر بطن حدیث نهفته است به این معنی که برخورداری از تقوا و ایمان و باور قلبی امکان ایستادگی در برابر مشکلات و دشمنان بسیار عنود وبی رحم راهموار میکند یک مدیراول باید تعهد و تقوا داشته باشد تا امانت داری وتحمل مشکلات و سختی‌ها بر اوآسان شود اگردرمناسبات اجتماعی تأثیرگذاری فرد منوط به داشتن جان مایه درونی است این درخصوص مناسبات و روابط یک نهاد و کشورهم موضوعیت دارد. پس اگر بخواهیم بر انبوه مشکلات بیرونی که بخش اعظم آن دردست دشمنان است فائق آئیم باید در درون قوی بشویم و ازتجربه همه نیرو‌ها و گروه‌ها و امکانات استفاده کنیم ما منکر نقش آفرینی در منطقه و جهان نیستیم ولی لازمه توفیق در این امر پرداختن به تقویت قدرت ملی وانسجام اجتماعی است، موضوعی که در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی کاملا خود را برای دوست ودشمن نشان داد وانتظاراین است که همچنان شاهد تقویت قدرت ملی در همه زمینه‌ها، خاصه در حقوق مردم باشیم.

امروز فهرست مشکلات داخلی برهرآشنای به امورکشورعیان وحاجت به بیان نیست و خوشبختانه راهکار‌های آن هم موجود است ولی بشرط‌ها وشروط‌ها که درراس آنها وجود مدیران صالح است که از صلاحیت علمی، تعهد، مردمداری، روحیه جهادی، توانمندی وقدرت تصمیم گیری برخوردارباشند و وجود فساد اداری را مانع بزرگ تحقق برنامه‌های کشور بدانند مردم فهیم ایران میدانند که هزینه عزت و استقلال خود را با تحمل تحریم‌های شیطان بزرگ و اروپای مرعوب آمریکا پرداخت می‌کنند و گله از دشمن ندارند، اما و هزار، اما آنچه مردم شریف ایران را رنج می‌دهد آسیب‌های حکمرانی در درون است. جهاد اکبر حکمرانی، مدیران و مسئولان امروز تقویت قدرت ملی خاصه از مسیر مبارزه با فساد اداری، رانت‌های گروهی، قبیله‌ها و مافیا‌های فساد است. رضوان خدا بر روح شهید مظلوم بهشتی که فرمود:ما برای آنکه بتوانیم کشور را به درستی اداره کنیم و از انحرافات حفاظت نمائیم باید هر سال حداقل ۲۰۰ کادر اهل فکر و دانش و تخصص و مهذب تربیت کنیم. والسلام.