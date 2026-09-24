بیانیه ۸۰ کشور درباره تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز
به گزارش تابناک؛ کشورهای امضاکننده بیانیه خواستار عبور ایمن و بدون عوارض کشتیها از تنگه هرمز شدند.
هشتاد کشور روز پنجشنبه در بیانیهای مشترک، ضمن ابراز نگرانی درباره تحولات امنیتی در آبراههای راهبردی منطقه، ادعا کردند پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت بابالمندب خطرات کشتیرانی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را افزایش میدهد و خواستار تضمین عبور ایمن کشتیها از این مسیرها شدند.
کشورهای امضا کننده خواستار عبور از هرمز بدون پرداخت عوارض شدند
کشورهای امضاکننده همچنین بدون در نظر گرفتن تحرکات خصمانه ارتش تروریستی ایالات متحده در تنگه هرمز و عهدشکنیهای طرف آمریکایی که به دیپلماسی پشت کرد و به تنش آفرینی روی آورد، خواستار تضمین عبور ایمن و بدون دریافت عوارض کشتیها در تنگه هرمز شده و مدعی شدند اقدامات و تحرکات ایران در تنگه هرمز، امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه را تهدید میکند!
در پایان این بیانیه بر لزوم حفظ آزادی خطوط کشتیرانی و تأمین امنیت مسیرهای دریایی بینالمللی تأکید شده است.
تنگه بابالمندب در ورودی جنوبی دریای سرخ و در مجاورت یمن، یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی بینالمللی به شمار میرود و از طریق دریای سرخ، کانال سوئز را به اقیانوس هند متصل میکند.
توضیح صنعا درباره محدودیتهای تردد در بابالمندب
در مقابل، مقامات صنعا بارها تأکید کردهاند که تردد کشتیهای تجاری در دریای سرخ و تنگه بابالمندب بهصورت عادی ادامه دارد و محدودیتهای اعلامشده از سوی نیروهای مسلح یمن متوجه کشتیهای مرتبط با عربستان و رژیم صهیونیستی است.
صنعا همچنین اعلام کرده که کشتیهای سایر کشورها تا زمانی که مشمول این محدودیتها نباشند، با مانعی برای عبور از این مسیر دریایی مواجه نخواهند بود.
منبع: الجزیره