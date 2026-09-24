درخواست نخستوزیر لبنان از پزشکیان
به گزارش تابناک؛ نخستوزیر لبنان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با پزشکیان، دیدار کرد
دفتر نخستوزیری لبنان پنجشنبه شب اعلام کرد نواف سلام، نخستوزیر این کشور، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، دیدار و گفتوگو کرده است.
نواف سلام در این دیدار با اشاره به تحولات و تنشهای منطقهای گفت: لبنان بهای سنگینی پرداخته و نمیخواهد به عرصهای برای درگیریهای منطقهای یا تبادل پیامها تبدیل شود.
نواف سلام از ایران خواست سفیر جدیدی برای بیروت معرفی کند
وی روابط میان لبنان و ایران را تاریخی توصیف کرد و گفت بیروت به دنبال ایجاد روابطی سالم و مبتنی بر اصل «دولت با دولت» با تهران است.
طبق بیانیه دفتر نخستوزیری لبنان، نواف سلام از ایران خواست سفیر جدیدی برای بیروت معرفی کند.
نخستوزیر لبنان در ادامه گفت اولویت، خروج اسرائیل از اراضی لبنان، توقف تجاوزات آن، گسترش حاکمیت دولت و انحصار سلاح در اختیار دولت است.
منبع: ایسنا