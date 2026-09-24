عراقچی در دیدار با وزیر خارجه پاکستان، آخرین وضعیت گفت‌وگو و تفاهم ایران و عمان درباره تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و همچنین تعاملات صورت‌گرفته با آمریکا از طریق قطر را تشریح کرد.

به گزارش تابناک؛ عراقچی همتای پاکستانی خود را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات و تفاهم ایران و عمان درباره تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز قرار داد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در ادامه رایزنی‌های خود با مقامات شرکت‌ کننده در اجلاس، عصر چهارشنبه اول مهرماه به وقت محلی با محمد اسحاق‌دار معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و رایزنی کرد.

عراقچی: آمریکا به جایگاه میانجی‌گری ضربه زد

وزرای‌ امور خارجه ایران و‌ پاکستان ضمن‌ مرور آخرین روند روابط دوجانبه، بر عزم دو کشور برای پیگیری اجرای توافقات فیمابین و توسعه بیش از پیش روابط در چارچوب منافع متقابل تأکید کردند.

وزیر خارجه ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های سازنده پاکستان در مقام میانجی مذاکرات با آمریکا، پیمان‌شکنی مکرر آمریکا را موجب خدشه به جایگاه نهاد میانجی‌گری دانست و تأکید کرد: نقض تفاهم اسلام‌آباد از سوی آمریکا سبب تشدید ناامنی و تنش در منطقه شد و آمریکا مسئول تداوم پیامدهای این وضعیت است.

گزارش عراقچی به پاکستان از آخرین تردد ایمن از تنگه هرمز

عراقچی همچنین همتای پاکستانی را در جریان آخرین وضعیت گفت‌وگوها‌ و تفاهم دوجانبه ایران با عمان در خصوص تعیین مسیر مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و نیز تعاملات صورت‌ گرفته با آمریکا از طریق قطر قرار داد.

عراقچی: کشورهای اسلامی برای فلسطین اقدام کنند

وی همچنین با اشاره به ادامه نسل‌کشی فلسطینی‌ها و گسترش روزافزون اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تحرک جدی کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی را برای کمک به مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی خواستار شد‌.

معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز بر اهتمام ویژه کشورش برای تداوم مساعی جمیله این کشور به‌همراه سایر کشورهای منطقه برای کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

منبع: فارس