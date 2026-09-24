En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تیم ملی دوباره با قلعه‌نویی به ازبکستان باخت؛ ۷ بازی بدون برد و سومین شکست پیاپی

تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر مقابل ازبکستان، حریف همیشگی خود در دوران سرمربیگری امیر قلعه‌نویی قرار گرفت و سومین شکست پیاپی را متحمل شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۳۹
| |
1503 بازدید
تیم ملی

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه به مصاف ازبکستان رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

الدور شامرادوف (دقایق ۱۰ و ۵۸ - پنالتی) و نورچائف (۴+۹۰) برای ازبکستان و اوروزوف (دقیقه ۴۹ - گل به‌خودی) برای ایران گلزنی کردند.

ترکیب ابتدایی امیر قلعه‌نویی با شگفتی خاصی همراه نبود و تیم ایران با ترکیب علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، احسان حاج صفی، صالح حردانی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی طارمی، محمد مهدی محبی و دنیس درگاهی وارد میدان شد.

گل نخست بازی روی اشتباه مسلم احسان حاج صفی وارد دروازه ایران شد. مدافع چپ ۳۶ ساله‌ای که دعوتش به تیم ملی مورد انتقاد بوده در روزی که با ۱۴۹ بازی ملی از رکورد بازی‌های ملی علی دایی عبور کرد و به جواد نکونام رسید، روی پرس مهاجمان ازبکستان پاس در عرض خود را داخل محوطه جریمه به الدور شامرادوف داد تا این بازیکن بهترین فرصت گلزنی را در دقیقه ۱۰ وارد دروازه بیرانوند کند.

تیم ملی دوباره با قلعه‌نویی به ازبکستان باخت؛ ۷ بازی بدون برد و سومین شکست پیاپی

اگرچه نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت، شاگردان امیر قلعه‌نویی در دقیقه ۴۹ روی یک ضربه ایستگاهی و ارسال رامین رضاییان از سمت چپ به گل رسیدند. توپ ارسالی پس از برخورد به اوروزوف برای ایران تبدیل به گل شد.

البته نتیجه تساوی همانند نیمه اول، تنها ۱۰ دقیقه دوام داشت و خطای پنالتی علیرضا بیرانوند روی مهاجم ازبکستان فرصت دوباره‌ای به شامرادوف داد تا او بار دیگر گلزنی کند.

تعویض‌های امیر قلعه‌نویی هم چاره کار نبود و کاری از پیش نبرد و ازبکستان در دقیقه ۴+۹۰ توسط نورچائف به گل سوم هم رسید.

ازبکستان از سال ۱۴۰۲ و بیش از سه سال گذشته که امیر قلعه‌نویی روی نیمکت ایران حضور داشته، تاکنون ۸ مرتبه در بازی‌های رسمی و دوستانه حریف تیم ملی بوده که جز برد در فینال کافا ۲۰۲۳، ایران نتوانسته به پیروزی برسد. هم اکنون ۷ بازی پیاپی است که ایران مقابل ازبکستان به پیروزی نرسیده و در ۳ بازی آخر هم شکست خورده است که یک آمار فاجعه‌بار برای امیر قلعه‌نویی محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی ایران امیر قلعه نویی ازبکستان فدراسیون فوتبال
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تناقض روی تناقض؛ امیر قلعه‌نویی قرارداد ندارد/ عقب‌نشینی سخنگوی فدراسیون فوتبال از قرارداد سفید امضا
پشت پرده عدم اعلام لیست کامل تیم ملی؛ مشکل آزمون حل شد، کسی برای نوراللهی وساطت نکرد
قرارداد امیر قلعه‌نویی با فدراسیون فوتبال بی‌اعتبار شد/ رقم قرارداد سفید سرمربی تیم ملی چقدر است؟
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!
قرارداد امیر قلعه‌نویی، آزمون صداقت فدراسیون فوتبال؛ طهمورث، اردشیر و دو روایت از قرارداد سفید
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
اسب‌های آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
آناهیتا افشار و ادعای انتشار فیلم خصوصی/وقتی نگرانی مردم، ابزار تبلیغ فیلم می‌شود
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز
جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا در سازمان ملل/ آمریکا رفع محاصره دریایی ایران را نپذیرفت
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005r7X
tabnak.ir/005r7X