تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر مقابل ازبکستان، حریف همیشگی خود در دوران سرمربیگری امیر قلعه‌نویی قرار گرفت و سومین شکست پیاپی را متحمل شد.

تیم ملی دوباره با قلعه‌نویی به ازبکستان باخت؛ ۷ بازی بدون برد و سومین شکست پیاپی

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه به مصاف ازبکستان رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

الدور شامرادوف (دقایق ۱۰ و ۵۸ - پنالتی) و نورچائف (۴+۹۰) برای ازبکستان و اوروزوف (دقیقه ۴۹ - گل به‌خودی) برای ایران گلزنی کردند.

ترکیب ابتدایی امیر قلعه‌نویی با شگفتی خاصی همراه نبود و تیم ایران با ترکیب علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، احسان حاج صفی، صالح حردانی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی طارمی، محمد مهدی محبی و دنیس درگاهی وارد میدان شد.

گل نخست بازی روی اشتباه مسلم احسان حاج صفی وارد دروازه ایران شد. مدافع چپ ۳۶ ساله‌ای که دعوتش به تیم ملی مورد انتقاد بوده در روزی که با ۱۴۹ بازی ملی از رکورد بازی‌های ملی علی دایی عبور کرد و به جواد نکونام رسید، روی پرس مهاجمان ازبکستان پاس در عرض خود را داخل محوطه جریمه به الدور شامرادوف داد تا این بازیکن بهترین فرصت گلزنی را در دقیقه ۱۰ وارد دروازه بیرانوند کند.

اگرچه نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت، شاگردان امیر قلعه‌نویی در دقیقه ۴۹ روی یک ضربه ایستگاهی و ارسال رامین رضاییان از سمت چپ به گل رسیدند. توپ ارسالی پس از برخورد به اوروزوف برای ایران تبدیل به گل شد.

البته نتیجه تساوی همانند نیمه اول، تنها ۱۰ دقیقه دوام داشت و خطای پنالتی علیرضا بیرانوند روی مهاجم ازبکستان فرصت دوباره‌ای به شامرادوف داد تا او بار دیگر گلزنی کند.

تعویض‌های امیر قلعه‌نویی هم چاره کار نبود و کاری از پیش نبرد و ازبکستان در دقیقه ۴+۹۰ توسط نورچائف به گل سوم هم رسید.

ازبکستان از سال ۱۴۰۲ و بیش از سه سال گذشته که امیر قلعه‌نویی روی نیمکت ایران حضور داشته، تاکنون ۸ مرتبه در بازی‌های رسمی و دوستانه حریف تیم ملی بوده که جز برد در فینال کافا ۲۰۲۳، ایران نتوانسته به پیروزی برسد. هم اکنون ۷ بازی پیاپی است که ایران مقابل ازبکستان به پیروزی نرسیده و در ۳ بازی آخر هم شکست خورده است که یک آمار فاجعه‌بار برای امیر قلعه‌نویی محسوب می‌شود.